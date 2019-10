Kommune forbyder rygning på alle offentlige områder

En smøg i arbejdstiden eller på et af kommunens områder efter arbejdstid er snart forbi for ansatte og borgere i Kolding.

Det står klart, efter at kommunens økonomiudvalg mandag morgen har stemt for at stramme reglerne for rygning markant.

Det skriver TV Syd.

Med den nye rygepolitik må kommunens 7500 ansatte ikke ryge i arbejdstiden. Derudover forbydes rygning for alle i kommunale bygninger og institutioner samt deres arealer og i kommunale køretøjer.

Kun Dansk Folkeparti stemte imod.

Se også: Kommune forbyder rygning i ansattes fritid

Foruden tobaksrygning vil også e-cigaretter blive omfattet af samme restriktioner. Det fremgår af dagsordenen for mandagens møde, der er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Stramningen af rygereglerne kommer, efter at Kolding Kommune har tilsluttet sig Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens mål om røgfrit Danmark i 2030.

Borgere, der 'har brug for støtte til at klare en arbejdsdag uden tobak', vil blive tilbudt at komme på et rygestopkursus, oplyser kommunen.

De nye regler træder i kraft 1. august 2020.

Se også: Her åbner Danmarks første røgfri strand

Kolding Kommune er ikke den første kommune, der indfører røgfrie arbejdsdage.

1. august i år indførte Ishøj Kommune landets hidtil mest vidtrækkende rygeforbud. Rygeforbuddet gælder også ansatte, der selv betaler deres frokostpause.

Emma nægtede at kvitte smøgerne under graviditet: - Nu har hun taget et valg