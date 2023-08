Kommune forvirrer bilister

Du har måske kørt henover Mariehøne-bump eller forbi papfigurer med politimænd og børnecykler, der er placeret i vejkanten.

Det skal gerne få dig til at sænke farten, når du kommer kørende, men i Frankrig er disse tiltag tilsyneladende ikke nok.

I byen Bauné i Loire-Authion Kommune har man nemlig været godt i gang med vejstriberne - og endda rigtig mange af dem på kryds og tværs, skriver norske Dagbladet og EuroNews.

Det virker

Man har nemlig haft ønsket om at sænke farten på nogle bestemte veje til 20 kilometer i timen, og striberne er ganske enkelt med til at forvirre bilisterne, som derfor bliver nødt til at sænke farten for at få overblik over situationen.

- Det er en by med 1700 indbyggere, hvor tre hovedveje krydser hinanden, og lige i dette område (Bauné, red.) er der to. Folk kører stærkt, og det er svært at få folk til at sætte hastigheden ned, sagde borgmester i Loire-Authion Kommune, Jean-Charles Prono, til EuroNews i juli.

Og forvirringen hjælper, kan borgmesteren konstatere.

Vejstriberne har da også fået opmærksomhed på de sociale medier såsom X, Facebook og Reddit, hvor der bliver udtrykt begejstring, men også rejst spørgsmål om, hvor længe effekten vil vare ved.