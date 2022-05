Kommune gav politiker særbehandling

Egedal Kommune gav sit eget byrådsmedlem Ulrik John Nielsen tilladelse til at opføre et stort hus på sin private grund uden at forlange afgørende dokumentation. Kommunen har påstået, at det skam var normal procedure, men en gennemgang af fire tilsvarende sager viser, at almindelige borgere havde noget sværere kår

Egedal Kommune gav ingenlunde sit eget byråds- og planudvalgsmedlem, Ulrik John Nielsen, særbehandling, da den i 2019 gav politikeren lov til at bygge et stort hus til sine pensionerede forældre på sin private grund helt uden, at han skriftligt havde redegjort for, at han rent faktisk også levede op til reglerne.

Det har i hvert fald hele tiden været kommunens egen udlægning.

En aktindsigt i en række tilsvarende sager tegner dog et noget andet billede, og det får nu blandt andre Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, til at spærre øjnene op.

- Kommunen siger, at den blot følger praksis, men de aktindsigter, som Ekstra Bladet har fået i andre borgeres sager, viser jo, at man i praksis stiller væsentligt højere dokumentationskrav, siger han.

- Det er problematisk for kommunen, for det vil være i strid med det forvaltningsretlige lighedsprincip, hvis man som kommune stiller vidt forskellige dokumentationskrav til borgerne.

Ingen dokumentation - overhovedet

Det iøjnefaldende ved netop Ulrik John Nielsens byggesag var netop, at forvaltningen aldrig krævede, at politikeren skriftligt redegjorde for medhjælperboligens berettigelse - og heller ikke for, hvordan hans pensionerede forældre kunne betragtes som ansatte, inden den stak ham en byggetilladelse.

Det var der dog intet odiøst i, forklarede forvaltningen.

For kommunen havde skam gjort sin pligt og påset, at politikeren nu også levede op til betingelserne – kommunen havde bare ikke dokumenteret denne del af sagsbehandlingen:

- Hverken i ansøgerens ansøgning eller ved telefonnotat/mødenotat. Denne dokumentationspraksis har været normal procedure i Egedal kommune og er derfor ikke enestående for denne sag, lød det fra den ansvarlige, kommunale direktør Sune Schou i forbindelse med Ekstra Bladets første historie i den spegede sag.

Men at der netop var tale om en gennemgående form for sagsgang, er altså en sandhed med modifikationer, viser det sig.

Ulrik John Nielsens hverv som byråds- og planudvalgsmedlem var på ingen måde en fordel, da hans omdiskuterede byggesag så let som ingenting gled igennem kommunens byggesagsafdeling. Det er i hvert fald kommunens egen udlægning. Foto: Jonas Olufson

Bunker af dokumentation

Ekstra Bladet har nemlig gennemgået alle andre sager, hvor borgere i Egedal Kommune ligesom politikeren har søgt om tilladelse til at opføre en medhjælperbolig i perioden 2012-2019.

Og hvor kommunen altså ikke kan dokumentere, at den krævede, at Ulrik John Nielsen redegjorde for forholdene på sin ejendom, inden den gav ham lov til at bygge, ligger der omvendt dokumentation på, at den gjorde netop dét i de andre borgeres sager.

I alt findes der fire sager, og fælles for dem er således, at der på dem ligger dokumentation i form af redegørelser over ansøgernes landbrugsdrift, korrespondancer mellem kommunen og ansøgeren, hvor kommunen stiller flere opklarende spørgsmål til forholdene på de pågældende ejendomme og de ansattes tilknytning samt krav om indsendelse af ansættelseskontrakter.

En af sagerne, valgte borgeren øjensynligt aldrig at følge til dørs, i to af sagerne fik borgerne - som følge af kommunens møjsommelige sagsbehandling - blankt afslag, mens den sidste ansøgning blev trukket tilbage på grund af lang sagsbehandlingstid.

Ulrik John Nielsen er således øjensynligt den eneste, der har fået tilladelse til at opføre en medhjælperbolig i perioden.

Ulrik John Nielsens 'medhjælperbolig' har ifølge byggeskadeforsikringen kostet 2,5 millioner kroner at opføre. Ifølge en ekspert skal politikeren, hvis det viser sig, at huset er opført på et ulovligt grundlag, med stor sandsynlighed jævne det med jorden. Foto: skraafoto.dk

Forklaring udbedes

Også på Københavns Universitet giver Egedal Kommunes håndtering af politikerens byggesag anledning til undren.

- Kommunen siger indledningsvist, at den generelt ikke har sagsbehandlet skriftligt i denne type sager, hvad der i givet fald er en fejl, siger Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret. Han tilføjer:

- Det svækker troværdigheden af kommunens forklaring, at der så viser sig at være fire andre sager, hvor man i en vis grad netop har den skriftlige dokumentation fra ansøgerne. Det rejser spørgsmålet, hvorfor man ikke har skaffet lignende skriftlig dokumentation i netop politikerens byggesag.

Frederik Waage, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, er ikke tvivl om, at Egedal Kommune skylder en forklaring.

Et udpluk af de ansøgninger, begrundelser, svar på opklarende spørgsmål fra Egedal Kommune, ansættelseskontrakt m.v. fra andre borgeres sager, men som altså ikke findes på netop byrådsmedlem Ulrik John Nielsens sag.

- Kommunen må begrunde sin udmelding om praksis nærmere og forklare, om kommunen lever op til sin forvaltningsretlige sandhedspligt, når den kommer med en udmelding om praksis, som synes at være ude af trit med virkeligheden, siger han.

