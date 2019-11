Kommune giver 15.000 skattekroner til kriminelle: - En lortesituation

Navarana Hertzum-Hendriksen er folkeskolelærer og har boet i Rising-området siden 2010. Hun er glad for at bo her og håber, at området kan blive holdt af ghettolisten med kommunens tiltag.

- Vi ligger jo lige på vippen til at ende på ghettolisten, og hvis det lykkes med at sende nogle et andet sted hen, så slipper vi for det, siger hun.

- Det er ikke ideelt, men jeg synes jo et eller andet sted, at der i orden, at der bliver kæmpet med næb og kløer for, at vi ikke kommer på den liste, siger hun og retter en kritik mod ghettolister generelt.

- Det er en rigtig dårlig måde at gøre tingene på.

Navaranas kæreste Jesper Olsen er omsorgspædagogmedhjælper og har boet i området siden 2016. Han er mere skeptisk over for kommunens flyttetilskud.

- Det er en mærkelig investering af ressourcer, synes jeg. Man løser ikke problemet, man flytter det bare, siger han.