Kommune giver grønt lys til druk

Et politisk flertal i Næstved Kommune har stemt for at give folkeskoleelever lov til fortsat at drikke alkohol på sidste skoledag

Flødekarameller, barberskum og vandbaloner.

Sådan lyder svaret nok fra det fleste unge, når de fortæller deres forældre om, hvordan deres sidste skoledag forløb i niende klasse, og belejligt undgår den mindre børnevenlige version af dagen, der måske bød på bajere, bræk og en stabil omgang hovedpine.

Og netop øller og opkast står lige nu på dagsorden i Børne- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune.

Det skriver TV 2 Øst.

Her har fire ud af syv medlemmer netop vedtaget at give de unge lov til at forsætte med at kunne drikke alkohol på maks fem procent, når der fejres sidste skoledag.

Et splittet udvalg

Spørgsmålet om alkoholen har da også splittet Næstved Kommune.

Ifølge formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget Lars Hoppe (R) er det et helt forkert signal fra kommunen at sende til de unge, da det går stik imod Sundhedsstyrelsen anbefaling om, at børn under 18 ikke bør drikke alkohol overhovedet.

Han stiller sig derfor uforstående overfor, at et flertal i udvalget har stemt for forslaget.

- Vi har som kommune ansvaret for børnene den dag. At vi accepterer, at børnene drikker alkohol er helt i skoven. Vi skal selvfølgelig vise, at man kan have en fantastisk dag uden alkohol - for det kan man, fortæller Lars Hoppe til TV 2 Øst.

Et splittet parti

Men spørger man derimod partifællen Michael Perch (S), er et forbud den forkerte vej at gå. Han kalder forslaget for symbolpolitik og mener, at alkoholen er en del af traditionen for de afgående elever.

Afstemningen endte således ud med 3 stemmer for et forbud i form af Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

På nej-siden stod Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Socialdemokratiet.

Michael Perch endte således med at være den afgørende stemme, da han stemte imod sin egen partifælle i udvalget Per Sørensen (S).