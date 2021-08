Kommune har hyret eksternt firma: De vil fjerne mit barnebarn

Hvis man selv har været anbragt, øges risikoen for, at ens barn også bliver det betragteligt

Kære Puk

Min søns kæreste var anbragt fra niårsalderen på grund af omsorgssvigt i hjemmet. Nu er hun 18 år og gravid - og kommunen er meget obs på hende. Tidligt i graviditeten fik hun at vide, at hun kunne forvente, at barnet ville blive tvangsanbragt ved fødslen.

Herefter har hun været til mange samtaler med fagpersoner, været på ophold for at få vurderet sine evner, talt med psykologer osv. I januar fik hun beskeden, at de mente, at barnet var i risiko og skulle anbringes ved en plejefamilie, som hun har mødtes med to gange.

Min svigerdatter er uenig i anbringelsen, og ved en høring i februar bestemte de, at hun kunne beholde barnet pga. den modenhed, hun havde udvist. At hun havde lyttet og været positiv.

Kommunen har nu hyret et eksternt firma, som skal komme hjem til mor og barn to gange tre timer om dagen efter fødslen for at støtte og observere babys udvikling og mors evner.

Min svigerdatter er stadig tilknyttet børnehjemmet for netværk og en kontaktperson og vil være det, indtil hun fylder 23 år. Hun har aldrig haft misbrug i nogen form eller en kriminel fortid. Hun har heller ikke været udsat for seksuelle overgreb.

Hun var i gang med sin uddannelse, da hun blev gravid, og vil færdiggøre den efter endt barsel. Hun har et stort netværk og støtte gennem sin familie - og fra mig, som bor tæt på.

Hvordan ved jeg, at personen fra kommunen har fulgt og overholdt retningslinjerne for at lave så drastisk et indgreb? Hvem skal socialrådgiveren svare til, og hvem sikrer, at alt foregår korrekt? Hvordan sikrer man, at det eksterne firma har de nødvendige kompetencer?

Med venlig hilsen mig

Kære dig

Det er desværre rigtigt, at har man først været anbragt, er risikoen for, at ens barn også bliver det, langt større, end hvis man ikke har været anbragt. På den måde varer anbringelser i generationer, og på den måde genererer systemet selv en negativ social arv.

Den eneste måde, du kan beskytte din svigerdatter og dit barnebarn på, er at sikre, at kommunen noterer korrekt i journalen. Det kan du gøre ved at deltage i alle møder som bisidder/familie - også når det eksterne firma kommer i hjemmet.

Du skal stille spørgsmål til alt. Hjælpe din svigerdatter med at søge om fuld aktindsigt - og læse samtlige sagsakter igennem med hende. På den måde kan du kontrollere, at kommunen noterer korrekt, og du kan kontrollere, hvad de vurderer, planlægger og har til hensigt.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Hvis I mener, at den støtte, din svigerdatters netværk kan tilbyde, er nok, kan I bede kommunen om at indkalde til et netværksmøde, hvor man kan lave en sikkerhedsplan.

Her får nogle i netværket en hjælpe- eller støttefunktion, og på den måde kan man få den eksterne virksomhed ud af hendes hjem.

Dertil kan hun frabede sig støtte-kontaktpersonsordningen via sit tidligere opholdssted og gøre kommunen opmærksom på, at hun ikke længere selv mener at have behov for efterværn til det 23. år. Men I skal nok forberede jer på, at kommunen ikke lige giver slip.

At kontrollere om alt det, de gør, bliver kørt efter bogen, er et stort arbejde. Men begynd med at sætte dig ind i serviceloven, og læs sagens akter. På den måde sikrer I jer bedst.

Socialrådgiveren i en børne-familieafdeling svarer som regel til en teamleder, der så svarer til en afdelingsleder, der så svarer til en chef, der i sidste ende svarer til borgmesteren, som har det øverste ansvar for sagsbehandlingen.

Det er ham, man i sidste ende skal kontakte, hvis man vil klage.

De bedste hilsner Puk

Noter Servicelovens paragraf 47 kræver, at det i en børnesag skal overvejes, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk. Lovgivningen nævner ikke bestemte metoder, og i praksis anvendes flere forskellige. En af dem er ’det inddragende netværksmøde’. Både det professionelle og det private netværk deltager i ’det inddragende netværksmøde’. Barnets private netværk kan bestå af bedsteforældre, onkler, tanter og anden familie, men det kan også være den unges kæreste, naboer, forældre til barnets kammerater, fodboldtræneren eller andre, som har en nær relation til barnet/den unge og familien. Udarbejdelse af sikkerhedsplaner med barnet og familien er en forebyggende indsats efter servicelovens paragraf 52, stk. 3, nr. 3, hvor det på kort tid - tre-seks måneder - kan afklares, om der kan skabes sikkerhed for barnet i hjemmet.

