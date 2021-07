Kommune i bolig-brøler

En brøler begået af Kolding Kommune har ført til, at ejerne af 214 parcelhuse i Seest har haft mulighed for at bygge helt tæt på hinanden samt holde høns og kaniner i baghaven, hvilket ellers ikke var hensigten, da deres grunde i sin tid blev udstykket.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ejendommene var indtil 5. marts 2015 omfattet af to tinglyste og nogenlunde enslydende servitutter fra 1960'erne, og fejlen opstod, da en sagsbehandler ved kommunen kom til at slette servitutterne for ejendommene, som ligger på Højbjergvej, Sandbjergvej, Skovlundvej og Løvbjergvej.

Det oplyser Kolding Kommunes byggesagschef Ingelise Jellesen til mediet.

- Det skete, da servitutterne skulle slettes på to ejendomme i forbindelse med, at der skulle laves en lokalplan for de nye boligbyggerier på fyrværkerigrunden. Det gør man ved at gå ind i den digitale tinglysning og vinge af, men sagsbehandleren kom til at vinge af for en hel masse ejendomme i Seest-området og ikke kun de to, siger Ingelise Jellesen.

Hun fortæller ydermere, at fejlen blev opdaget i efteråret sidste år, da en beboer henvendte sig til kommunen. Beboeren undrede sig over et værkstedsbyggeri, som hans nye nabo var i færd med at opføre, og som han var sikker på var i strid med reglerne.

Intet at gøre

Ifølge JydskeVestkysten er det ikke muligt at rette op på kommunens brøler. Det skyldes, at servitutten som følge af sagsbehandlerens fejl ikke findes længere, og at det derfor nu i stedet er bygningsreglementet, der gælder i kvarteret.

- Da vi fandt ud af, hvad der var sket, ringede vi til tinglysningen for at høre, om det kunne lade sig gøre at genoprette servitutterne, men det kan man ikke sådan lige. Det kræver, at ejerne af hver eneste af de 214 ejendomme skal acceptere det, fordi servitutterne er en byrde på ejendommene, forklarer Ingelise Jellesen til mediet.

Adspurgt, om ikke kommunen vil forhøre sig om dette hos husejerne, svarer byggesagschefen:

- Det har vi valgt ikke at gøre, fordi vi over tid har fået mange henvendelser fra husejere, som spørger, om vi ikke nok kan bløde lidt op på servitutterne. Folk vil nemlig gerne bygge mere tidssvarende, end servitutterne gav mulighed for. Vi har også i løbet af årene givet flere dispensationer fra de gamle servitutter.