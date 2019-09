Kommune i kæmpe brøler: Tusindvis får penge tilbage

Gladsaxe Kommune har i årevis begået en fejl, og det betyder nu, at tusindvis af småbørnsforældre kan se frem til at få penge tilbage

41 millioner kroner.

Det er det beløb, som Gladsaxe Kommune skal betale tilbage til forældre.

Årsagen er, at kommunen fra 2012 til 2018 har opkrævet en alt for høj betaling fra forældre, der har betalt for at få deres 3-6 årige børn passet i kommunens børnehaver.

Ifølge Gladsaxe Kommune drejer det sig om 6000 borgere.

- Selv om vi er glade for at kunne give de berørte forældre en glædelig kontant overraskelse, så er det naturligvis beklageligt, at forældrene har betalt mere end de skulle i den berørte periode.

- Da forvaltningen blev opmærksom på forholdet, satte vi straks gang i en undersøgelse af konsekvenserne for tidligere år, og forvaltningen har haft kontakt til KMD, der har kunnet beregne hver enkelt tilbagebetaling fra 2012 til 2018. De penge skal selvfølgelig tilbage til forældrene, siger borgmester Trine Græse.

Og hvad så nu. Gladsaxe Kommune oplyser, at tilbagebetalingen begynder i oktober. Dog er det ikke alle forældre, der har betalt det samme beløb for meget, men der er tale om et gennemsnit på 200 kroner for meget om måneden.

Samtidig er forældrebetalingstaksten allerede blevet reguleret ned med virkning fra 2019 og frem, skriver kommunen.