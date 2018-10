Kommune i knæ: Fyrer tre topchefer

Norddjurs Kommune skiller sig af med tre af sine øverste chefer og undlader at besætte en ledig stilling

Den økonomisk hårdt ramte Norddjurs Kommune har for at spare på lønningsbudgettet besluttet at skille sig af med tre af sine øverste chefer.

Det drejer sig om økonomichefen samt chefen for miljø-og kultursekretariatet og chefen for planlægning og natur. Desuden undlader kommunen at genbesætte en ledig chefpost.

Det skriver JP Aarhus i dag.

I morges blev de tre kommunale chefer, som skulle fyres, kaldt til møde hos kommunaldirektør Chr. Bertelsen. Han blev for nylig pålagt at skrue en slankere struktur sammen i kommunens øverste ledelse.

Som Ekstra Bladet den seneste tid har beskrevet, befinder Norddjurs Kommune sig i øjeblikket i en dyb økonomisk krise, som betyder omfattende besparelser for flere hundrede millioner kroner.

Over de næste fire år skal der spares 460 millioner kroner.

Besparelserne rammer stort set alle poster i det kommunale budget. Næste år hæves skatten med 1,1 procentpoint.

Sådan skærer voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune Ledsagerordningen frafalder delvist (for en gruppe). Besparelse i 2019: 100.000 kroner Budgettet til klippekortordningen i hjemmeplejen bliver reduceret. Besparelse i 2019: 618.000 kroner.



Mængdefremskrivning på ældreområdet blive reduceret. Besparelse i 2019: 2,5 millioner kroner.



En ubesat velfærdsteknologikonsulentstilling bliver nedlagt. Besparelse i 2019: 440.000 kroner.



Lukning af sundhedspuljen. Besparelse i 2019: 120.000 kroner.



Pulje til sundheds- og idrætsaktiviteter handicappede frafalder. Besparelse i 2019: 200.000 kroner.



Budgettet til ferieordning på handicapområdet bliver reduceret. Besparelse i 2019: 737.000 kroner. Voksen- og plejeudvalget ændrer muligvis også taksterne for de ansattes befordringsgodtgørelser fra den høje til den lave. Det afhænger af, om resten af organisationen i kommunen gør det samme. Forventet besparelse i 2019: 1,16 millioner kroner.

Tilbud forbygende og vedligeholdene træning frafalder. Besparelser i 2019: 2,6 millioner kroner

Kilde: Norddjurs Kommune

