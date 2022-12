Kommune i krig med lokal turistattraktion

Det nyåbnede Fun Art i Blokhus er kommet i strid modvind.

Jammerbugt Kommune har nemlig politianmeldt stedet til Nordjyllands Politi.

Det skriver Nordjyske.

Manglende tilladelser

Fun Art er en nyåbnet turistattraktion, hvor man kan spille minigolf, fodboldgolf, krolf, discogolf og lignende.

Men da den nordjyske kommune besøgte stedet, fik de sig en kedelig overraskelse.

Det var nemlig ikke blot ét forhold, men hele tre, som ikke var i orden.

- Som kommunal myndighed har vi givet Fun Art et påbud, som vi skal, når vi konstaterer, at der er forhold, der ikke er lovlige. Men de påbud er imidlertid ikke blevet efterlevet, og derfor har næste skridt været en politianmeldelse, siger Michael Krogsgaard (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget til Nordjyske.

De forhold som kommunen fandt, var en bygning, der ikke havde den fornødne tilladelse til at være opført, manglende byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse til stedets restaurant.

Ingen kommentarer

Fun Art var godt klar over, at kommunen havde kikkerten rettet mod Blokhus.

Allerede tilbage i starten af november var medarbejdere fra Plan- og Miljøafdelingen ude og besigtige ejendommen, hvilket resulterede i, at Fun Art Blokhus 7. november modtog et kommunalt påbud om at standse et byggeri på grunden, da det er ulovligt.

Udover byggeriet kunne kommunen konstatere, at staldbygningen var blevet lavet om til en restaurant, hvilket der heller ikke var søgt tilladelse til.

Her - flere uger senere - har kommunen så igen konstateret, at hverken byggeriet eller de manglende tilladelser, var blevet bragt i orden.

Fun Art ejes af Jens Boelskifte og Kim Godiksen, som til Nordjyske ikke har ønsket at kommentere sagen.