Kommune i opråb: Bekæmp uønsket 'satan'

Den ser måske smuk ud, men man skal ikke lade sig narre. Eksperter ser gerne, at den bare skal have med giftsprøjten.

Kæmpebjørnekloen topper nemlig listen over invasive arter i Danmark og udgør en trussel mod natur og folkesundheden, skriver TV Syd.

Det betyder ikke, at dens familiemedlemmer går fri, for de findes også på 'dødslisten'.

Derfor skal både myndigheder og private sætte ind over for hele bjørneklobanden, der kan give voldsomt brændende udslæt med væskende blærer, hvis man er meget uheldig.

Desuden har kæmpebjørnekloen det med at overtage andre planters pladser i naturen.

- Vi oplever desværre hvert år, at mange glemmer, at det igen er blevet tid til at bekæmpe planten. Den skal nemlig bekæmpes hvert år, indtil den ikke kommer mere.

- Det kan tage op til ti år, og hvis man ikke når at bekæmpe den, inden den smider frø, så tæller de ti år forfra, siger miljømedarbejder ved Tønder Kommune, Lisbeth S. Johannsen, til TV Syd.

Omfattet af lovgivning

Kæmpebjørnekloen arbejder hurtigt og kan snildt sprede 20.000 frø.

De kan ligge i jorden i et helt årti for så for alvor at gøre væsen af sig ved at blive til en yderst ubehagelig fætter, der kan bliver mellem to og fem meter høj med tre meter lange blade.

Den er faktisk den eneste invasive planteart, som er omfattet af lovgivning, oplyser Miljøministeriet.

Det betyder, at kommuner kan bestemme, at ejere og brugere af bestemte områder med plantesatanen skal bekrige den.