Kommune i opråb: Hold fingrene væk!

Det er hårde tider for Hjørring Kommunes elektroniske 'gartnere'. De bliver både sparket til, slukket og druknet, og det vil kommunen have stoppet

Man skulle tro, at en robotplæneklipper kunne være i fred, men det er langt fra virkeligheden i Hjørring Kommune.

For kommunens medarbejdere fra Park og Vej er ofte ude for at redde deres elektroniske 'kolleger' til stor frustration. Det skriver TV2 Nord.

- Vi oplever, at folk vælter dem rundt, smider dem i søen i Sindal, sparker til dem og hopper på dem, siger Bo Nedergaard, der er teamchef inden for grønne områder og vandløb ved Park og Vej i Hjørring Kommune, til tv-station.

Hærværket foregår som oftest i Christiansgave i Hjørring og i Oremoseparken i Sindal.

Det har derfor fået kommunen til tasterne for at bede deres borgere om at holde fingrene væk.

Problematisk

Ikke nok med at folk begår hærværk på robotterne, så bliver de også slukket. Og det kræver ikke så lidt at få dem i gang igen, fortæller teamchefen.

For en medarbejder skal ud og indtaste en kode for at robot-gartneren kan komme i sving igen.

Det skulle ellers være tidsbesparende at have dem rendende, men nu tager de altså tid fra andre opgaver.

Desuden er det ikke helt billigt at erstatte robotplæneklipperne, hvis de bliver smidt i vandet eller bliver udsat for andet hærværk. Det koster nemlig mellem 25.000 og 30.000 kroner at købe en ny.