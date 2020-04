Kommune indfører orlov for børn - uden forældrebetaling

Forældre i Gladsaxe Kommune får nu mulighed for slippe for betaling til daginstitutioner ved at holde deres børn hjemme på orlov i forbindelse med coronavirus

Mandag aften lynbehandlede politikere i Gladsaxe Kommune et tiltag, der gør det muligt for forældre at holde deres børn hjemme fra daginstitutioner på orlov.

Det betyder, at forældrene hverken skal betale for institutionspladsen eller være bange for, at barnet mister pladsen, hvis de holdes hjemme.

Ifølge borgmesteren i Gladsaxe Kommune, Trine Græse (A), er der flere grunde til, at de nu tilbyder denne mulighed.

- Det tilbyder vi, dels fordi vi har fået nogle forespørgsler, om det var muligt for nogle forældre, som gerne ville gøre det, dels fordi vi jo faktisk har en udfordring med at få plads til alle børn med de retningslinjer, der ligger for at gøre det, siger Trine Græse (A) til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Så tænkte vi, at det var en rigtig god kombination af, at de, der havde mulighed for det og ønskede at gøre det,kunne gøre det. Samtidig kunne det medvirke til at løse nogle af pladsudfordringerne.

Lynbehandling inden genåbning

Kommunen har endnu ikke et overblik over, hvor mange daginstitutioner der vil få udfordringer med plads til børnene ved genåbningen.

Børnehuslederne ringer tirsdag ud for at afklare pasningsbehovet hos forældre. Det var derfor ikke tilfældigt, at forslaget blev behandlet mandag.

- Det var derfor, vi havde en lynbehandling af politikerne i går aftes - for at sikre, at børnehuslederne vidste det, når de ringede ud i dag. Så havde de mulighed for at præsentere den nye mulighed, siger Trine Græse (A).

Hvor mange der tager imod tilbuddet i kommunen, er derfor endnu uvist. Borgmesteren regner dog med, at det nye tilbud kan forhindre, at der kommer udfordringer med pladsen i kommunens dagsinstitutioner.

- Hos os tænker vi, at hvis det viser sig, at f.eks. ti procent tager imod tilbuddet, er vi overbeviste om, at vi ikke har nogen udfordringer nogen steder, fortæller borgmesteren.

Muligheden for orlov har ikke nogen betydning for dagtilbuddets normering, fastslår borgmesteren.

Orloven gælder for dagtilbud, sfo og skoleklubber op til femte klasse og kan startes med dags varsel. Det gælder for mindst en måneds varighed og op til seks.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kommunernes Landsforening (KL) til, hvorvidt andre kommuner har indført lignende tilbud.