Kommune lukker i: Offer stopper - krænker kan blive

Ved du noget om hændelsen, så hører vi gerne fra dig? Send en mail til 1224@eb.dk, eller send en sms til 1224 (alm. takst).

En opsigtsvækkende sag om en krænkelse har set dagens lys i Frederiksberg Kommune.

På LinkedIn skrev HR-chef i kommunen Birgitte Rømer, at hun har valgt at fratræde sin stilling, efter at en kollega har udsat hende for 'krænkelse af seksuel karakter'.

Har erkendt

Den anklagede kollega får imidlertid lov til at forsætte, selv om han ifølge Birgitte Rømer har undskyldt og erkendt sin adfærd.

'Årsagen er, at jeg har været udsat for krænkelse af seksuel karakter – begået af en person, jeg indgik i en magtrelation med – og som jeg fortsat ville skulle samarbejde med for at kunne varetage min stilling,' skriver hun på LinkedIn.

Ekstra Bladet har efterfølgende taget kontakt til Frederiksberg Kommune og anmodet om et interview med en ansvarlig i kommunen.

Det er dog blevet afvist med den begrundelse, at der er tale om en personalesag. Vi er dog blevet bedt om at sende en mail med de spørgsmål, som vi gerne vil have besvaret.

Undskylder

Ekstra Bladet ville blandt andet gerne have spurgt om, hvordan det kan være, at Birgitte Rømer er nødt til at sige op, imens manden bag den krænkede adfærd - som efter sigende har undskyldt og erkendt - kan få lov til at blive i sin stiling.

Offentligt har Frederiksberg Kommune undskyldt i en udtalelse på kommunens hjemmeside og skriver, at de tager sagen meget alvorligt.

'Frederiksberg Kommune tolererer ikke krænkende adfærd, og vi har en meget klar politik på området.'

'I forhold til den konkrete sag, vores tidligere HR-chef nævner, modtog Frederiksberg Kommune dengang juridisk rådgivning hos Kommunernes Landsforening (KL) om håndteringen,' står der i udtalelsen.

Kommunen skulle angiveligt være blevet bekendt med krænkelsessagen i efteråret 2022.

