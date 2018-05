Kommune mister tusindvis af breve: Vi har ikke en kopi

TIP OS: Kender du mere til sagen eller til lignende datasvigt i danske kommuner? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Store Bededag hjalp ingen bønner, da Roskilde Kommune blev ramt af et alvorligt driftsnedbrud. Eller snarere KMD, som kommunen har hyret til at passe på de mange digitale dokumenter, som der er oprettet om borgerne.

For noget gik helt galt hos KMD, hvor hele 82.532 filer ved en fejl blev slettet. Filer, som kommunen nu må erkende, man ingen kopi har af.

Over 15.000 borgere er ramt

Filerne er oprettet i perioden fra 2012 til 2018 og er primært breve og dokumenter, som Roskilde Kommune har sendt eller journaliseret om flere end 15.000 ældre borgere. Det kan være om hjemmebesøg, men også ansøgninger og afgørelser om de ældres sundhedsbehandling.

Konsekvensen er, at kommunen ikke længere kan udlevere en kopi af dokumenterne, hvis borgeren får brug for en aktindsigt. Og der kan ifølge Roskilde Kommune også blive brug for, at flere end 3000 borgere kan blive bedt om at aflevere oplysninger, de allerede har delt med kommunen igen.

Men kommunen understreger samtidig, at ingen kommer til at miste ydelser eller mangle hjælp. For selv om kommunen nu mangler en lang række af dokumenter, er de grundlæggende journaloplysninger om borgernes sager intakte, forsikrer embedsmændene.

Kommune: Alvorligt tillidsbrud

Ifølge en pressemeddelelse, som Roskilde Kommune har lagt på sin hjemmeside, er det KMD, borgerne kan takke for, at deres filer nu er slettet:

- Vi er rystede og står helt uforstående overfor, hvordan det kan ske. I en tid, hvor datasikkerhed står så højt på dagsordnen, er det meget bekymrende, at et stort firma som KMD ikke har styr på deres processer.

- Vi er dybt afhængige af, at den IT-leverandør, vi har, kan sikre vores data, og KMD skal arbejde hårdt på at genoprette tilliden, for den har lidt et alvorligt knæk, udtaler Christian Harsløf, der er direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune.

Ifølge Roskilde Kommune har KMD påtaget sig hele ansvaret og lovet, at der fremover naturligvis laves en sikkerhedskopi af kommunens filer. De berørte borgere er samtidig i stort omfang blevet direkte orienteret om sagen.

