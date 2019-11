Kommune nedlægger 141 stillinger

I Kolding Kommune har man netop vedtaget en omfattende spareplan i forbindelse med budgettet for 2020 og tre år frem.

Det betyder blandet andet, at 141 stillinger nedlægges.

Sådan skriver Kolding Kommune onsdag i en pressemeddelelse.

Der er ifølge kommunen tale om regulære fyringer og ledige stillinger, som ikke vil blive genbesat. De fleste stillinger er fuldtidsstillinger, men der vil også blive nedlagt enkelte stillinger, som har været besat af ungarbejdere.

De pågældende medarbejdere er allerede blevet informeret om beslutningen, fortæller kommunaldirektør, Thomas Boe.

'Vi har arbejdet hurtigt efter byrådsbeslutningen, hvorfor at medarbejderne hurtigt er blevet varslet. Dels for at sikre at budget 2020 holder, og dels for at skabe tryghed ved de medarbejdere der er tilbage', lyder det i pressemeddelelsen.

Kommunens HR-afdeling vil i de kommende måneder hjælpe de pågældende medarbejdere på forskellig vis, lyder det afslutningsvist.