Kommune offentliggjorde 578 elevers cpr-numre

Underretning om brud på datasikkerheden

Vi har den 23. oktober 2020 i forbindelse med en sikkerhedsscanning af vores hjemmeside opdaget, at der i et bilag (et regneark) til et dagsordenspunkt omhandlende unges uddannelsesvalg, i tillæg til oversigten over unges samlede uddannelsesvalg, har været et andet faneblad, hvor cpr.nr. og navn på 578 skoleelever i Ringsted Kommune fremgik. Vi har, straks da vi opdagede fejlen, orienteret de berørte borgere via brev i E-Boks.

Vi har nu fundet frem til de berørte unge menneskers forældre. Du modtager derfor denne orientering om bruddet, så du har mulighed for at tage de nødvendige forholdsregler sammen med dit barn for at undgå eller begrænse konsekvenserne af bruddet.

Ringsted Kommune har i forbindelse med en sikkerhedsscanning af kommunens hjemmeside konstateret et sikkerhedsbrud. Det betyder, at cpr.nr på dit barn (NAVN SLETTET, red.) har ligget offentligt tilgængeligt på Ringsted Kommunes hjemmeside. Alle cpr.nr er fjernet fra hjemmesiden fredag, den 23. oktober 2020.

Dagsordenspunktet med bilag er behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget henholdsvis den 20. april og den 18. maj, i Økonomiudvalget den 2. juni og i Byrådet den 8. juni.

Excel-arket har altså været tilgængeligt siden 14. april 2020 og frem til den 23. oktober 2020, hvor arket er blevet slettet straks, da vi opdagede at bilaget indeholdt et faneblad med cpr. numre.

Vi har kunnet konstatere, at det pågældende excel-ark er åbnet fra flere forskellige IP-adresser i denne periode. Cpr-numrene har ikke været synlige ved almindelig gennemlæsning af sagen.

Der er tale om et meget alvorligt brud på sikkerheden. En af konsekvenserne ved, at dit barns cpr.nr. har været tilgængeligt kan være, at det bliver misbrugt.

Vi vil bede dig være opmærksom på, om dit barns cpr.nr. bliver brugt uberettiget. Dette kan i værste fald være i forbindelse med identitetstyveri eller lignende. Du kan læse mere om identitetstyveri på Borger.dk via disse links

https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Identitetstyveri/Hvad-er-identitetstyveri

https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Identitetstyveri/Offer-for-identitetstyveri

Hvis du har mistanke om, at dit barns cpr. nr er blevet misbrugt skal du kontakte politiet.

Vi beklager dybt, at oplysningerne blev gjort tilgængelige til at starte med og arbejder på at sikre, at det ikke sker igen. Hvis du har spørgsmål, er du velkomme til at kontakte skolechef Jesper Ulrich på skolecenter@ringsted.dk eller 41 72 25 35. Ligesom du kan kontakte Ringsted Kommunes databeskyttelsesrådgiver på dpo.ringsted@bechbruun.com eller tlf. nr. 72 27 30 02.

Som nævnt ovenfor har vi sendt et brev direkte til dit barn om dette sikkerhedsbrud. Dog fremgår det i brevet, at dagsordenspunktet var tilgængeligt fra den 21. april 2020, men den rigtige dato er den 14. april 2020, som skrevet her i dette brev.

Med venlig hilsen

Jesper Ulrich

Skolecenterchef