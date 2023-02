Kommune omdøber mødregrupper til barselsgrupper

Når nybagte københavnerforældre i fremtiden mødes med andre nybagte forældre i mødregrupper og taler om bleskift, søvnmangel og amning, bliver det under et nyt navn.

I fremtiden vil tilbuddet i udgangspunkt kaldes barselsgruppe i stedet for mødregruppe.

Det har Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune besluttet på et møde onsdag eftermiddag.

Det fortæller børne- og ungdomsordfører for Radikale Venstre ved borgerrepræsentationen i København, Emil Sloth Andersen, til Ritzau.

- Ved alene at ændre ordet stadfæster vi et klart princip om, at barselsgrupper ikke har noget med køn at gøre. Det har kun noget at gøre med at være forældre, siger han.

Han mener, at ordet mødregrupper kan presse forældre til at agere på en bestemt måde, når de vælger hvilken forældre, der skal deltage i det kommunale tilbud.

- I dag lader vi fra kommunens side forældreskabet, når vi kalder det mødregrupper. Når det hedder det, lyder det til, at moren har et større ansvar end faren, siger han.

- Der er også tilfælde, hvor faderen først går på barsel, og der findes fædrepar.

Emil Sloth Andersen understreger, at nybagte mødre i fremtiden stadig vil have mulighed for at vælge at deltage i en mødregruppe, der kun består af kvinder.

I beslutningsindstillingen lyder det, at modellen for barselsgrupper forventes implementeret fra 2. kvartal af 2023.

Det er ikke første gang, at Københavns Kommune går i rette med det kommunale sprogbrug.

I oktober 2022 vedtog kommunen en ny sprogpolitik.

En del af den nye politik lød på, at de ansatte i kommunen skulle øve sig på at kommunikere mere hensynsfuldt og inkluderende overfor kommunens borgere.

Det kunne eksempelvis være ved at spørge ind til, hvilke pronominer borgerne foretrækker at bliver tiltalt og omtalt med.