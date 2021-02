Kommune opfordrer alle til test

Kolding Kommune opfordrer nu alle borgere ned til 1 år at blive testet for coronavirus.

Kolding Kommune har på det seneste været ramt af smitteudbrud på flere skoler og institutioner og har i øjeblikket landets næsthøjeste smittetryk.

- Vi har haft stigende smittetal de seneste uger, og vi har også set smitte blandt de mindste børn, og derfor går vi nu ud med den her frivillige opfordring for at få inddæmmet smitten, siger Michael Petterson, der er uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektør i Kolding Kommune.

- Vi vil ikke skabe pres omkring det, men omvendt står vi også i en situation, hvor smitten er kraftigt stigende, siger han.

Den seneste uge har Kolding haft 199 smittetilfælde. Det svarer til 214 per 100.000 indbyggere og er på landsplan kun overgået af Ishøj. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Kolding Kommune oplyser på Facebook, at der lørdag og søndag vil være fem forskellige mobile teststeder rundt i kommunen.

Kommunen oplyser desuden, at der i næste uge vil blive opstillet en række teststeder, hvor man kan få en lyntest.

Kolding Kommune besluttede torsdag at lukke to ud af kommunens 24 skoler og otte daginstitutioner i næste uge på grund af smitte.

Udbruddene på skoler og institutioner har været med den mere smitsomme britiske variant, som er ved at blive dominerende i Danmark.

Det er muligt, at flere skoler og institutioner bliver lukket.

Ifølge JydskeVestkysten er kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed i dialog om at lukke alle skoler og institutioner i det centrale Kolding og yderkanten af byen. Det vil være 15 skoler og 24 daginstitutioner.

Michael Petterson kan kun sige, at man afventer en melding om flere tiltag.

- Vi har på det seneste været i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om situationen og mulige tiltag, og lige nu afventer vi en udmelding fra dem, om vi skal gøre yderligere, siger han.