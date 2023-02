Kommune reagerer: Nu er det slut for 'Hejremanden'

'Hejremanden' på Frederiksberg ynder at fodre store sultne fugle, men det er ikke alle, der er lige begejstrede for den slags. Derfor skrider kommunen ind

'Hejremanden' på Frederiksberg ynder at fodre store sultne fugle, men det er ikke alle, der er lige begejstrede for den slags. Derfor skrider kommunen ind

'Hejremanden' med det borgerlige navn Erik Andersen er yderst velkendt blandt de lokale borgere på Frederiksberg.

Gennem 21 år havde han sin faste gang i Frederiksberg Have, hvor han fodrede fugle, og hvis man passerede ham, ville man oftest se fiskehejrer flokkes om ham for at få en lille godbid.

Men det sluttede i 2020, da Frederiksberg Kommune satte en stopper for fodring af fugle i haven.

Derfor har Hejremanden valgt at tage sin aktivitet ned til Frederiksberg Centret ved metrostationen. Men det behager bestemt ikke centrets kunder og dem, der har sin daglige gang i området.

Derfor har kommunen valgt at skride ind, skriver KøbenhavnLIV.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Hejremanden' sidder for tiden ved Frederiksberg Hovedbibliotek, som ligger tæt på CBS, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Centeret. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Annonce:

- Fodringssituationerne medfører, at hejrerne kommer flyvende og holder til tæt på centeret – og tit på glasvæggene ned til metroen. Det kan godt virke generende og skabe utryghed, ligesom det kan efterlade fugleklatter og foderrester, skriver kommunen i en mail til hovedstadsmediet.

Læs også: Ode til Hejremanden

Skal flyttes

Frederiksberg Kommune har derfor i sinde at kontakte Hejremanden for at sørge for, at fodringen foregår et 'mere naturligt og grønt sted' væk fra de travle mennesker, der ikke ønsker at komme i karambolage med en eller flere fiskehejrer.

Det er nemlig ikke en hel ufarlig fugl.

- Nu vil jeg ikke lave det til en Hitchcock-film, men de kan være farlige. Det skal man ikke undervurdere.

- Hvis man eksempelvis fanger en fiskehjere, skal man have fat om næbet på den, fordi den kan finde på at hakke efter øjnene, siger Stig Jensen, der blandt andet guider ture for Dansk Ornitologisk Forening, som han i øvrigt er medlem af, til Ekstra Bladet.

Dyrenes Beskyttelse er lige gået skridtet videre og har kaldt fuglen 'Danmarks farligste' over for KøbenhavnLIV.

Annonce:

- En fiskehejre kan slynge sit hoved med stor kraft og spidde eksempelvis en arm eller et øje med sit dolkformede næb. Anslaget kan sagtens sammenlignes med et dolkestød og kan derfor være fatalt, siger Michael Carlsen, der er biolog ved Dyrenes Beskyttelse, som mediet tidligere har talt med.

Ville ikke for langt væk

Ekstra Bladet mødte Erik Andersen, der for tiden sidder i en have bag Frederiksberg Hovedbibliotek, for at høre ham, hvordan han forholder sig til sagen.

- Jeg bliver nødt til at følge andres regler, men de (kommunen, red.) bliver ved med at sende mig videre. Hvis jeg ikke må sidde her, hvor må jeg så?

- Nu bliver der snakket om, at du skal flytte længere væk. Hvordan har du det med det?

- Jeg har jo lige fået den her plads anvist af politiet (haven, red.)… Det skulle helst være her på Frederiksberg. Det er her, jeg er fra.

Du kan se mere af interviewet med Hejremanden i videoen øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------