Kommune skærer igennem i betændt vejstrid: - Mange har haft en mening

Efter en lang kamp for svineavler Martin Lund Madsen ser det ud til, at han alligevel må afgive Skovgårdsvej i Vejen til kommunen.

Vejen Byråd har tirsdag på ny godkendt en ekspropriation, altså en inddragelse af vejen mod betaling.

Det betyder, at svineavler Martin Lund Madsen, der i flere måneder har afspærret vejen med sand og bigballer, nu skal fjerne blokeringen.

Højesteret har tidligere givet ham medhold i, at kommunens overtagelse var ulovlig. Men det har tirsdag fået byrådet til at inddrage vejen efter en anden paragraf.

Det skriver Vejen Byråd i en pressemeddelelse.

- Byrådet håber, at Martin Lund Madsen af egen drift vil fjerne sandbunkerne på vejen, så borgerne igen kan bruge Skovgårdsvej, siger borgmester Egon Fræhr (V).

Svineavleren har nu fire ugers klagefrist.

Borgmesteren lægger vægt på, at afspærringen kan være farlig. Samtidig er Skovgårdsvej nødvendig, for at man kan få den tunge trafik ind gennem byen.

Artiklen fortsætter under billedet:



Landmand Martin Lund Madsen foran blokaden, som den så ud i oktober. Foto: Christer Holte

- Vi har heldigvis været forskånet for uheld indtil nu, men vi er i den mørke tid, og nu kommer også det glatte føre, siger Egon Fræhr.

Kommunen har nu fundet hjemmel i vejloven i stedet for elektricificeringsloven, og det er derfor, at den kan gennemføre ekspropriationen.

Eksperter og transportminister Ole Birk Olesen (LA) har ifølge borgmesteren anført den nye ekspropriation som eneste mulighed.

Kommunens fremgangsmåde har tidligere vakt opsigt på Christiansborg. Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, har kaldt det "dybt betænkeligt".

Udvalgsformand for Teknik og Miljø i Vejen Kommune Vagn Sørensen (V) mener dog, at den kritik er skudt forbi.

Selv om Højesteret gav svineavleren medhold i, at vejen var ugyldig, så fastslog de samtidig, at vejen ville være lovlig, hvis kommunen brugte vejloven.

- Mange har haft en mening om det her, men jeg kan bare konstatere, at de har ikke læst Højesterets dom.

- Da vi startede processen spurgte vi i Trafikministeriet, om det var i orden, at vi brugte elektricificeringsloven. Det fik vi en tilbagemelding om, at det var fuldt ud lovligt, så det er derudfra, den er anlagt, siger han.

Kommunen planlagde ekspropriationen helt tilbage i 2013 i en samarbejdsaftale med Banedanmark. Vejen fører til en lille bro over jernbanen mellem Kolding og Esbjerg.

I 2015 gav byretten Martin Lund Madsen medhold i, at ekspropriationen var ulovlig. Sagen endte senere i Højesteret, hvor han vandt igen.

Den 22. oktober 2018 etablerede svineavleren så sin afspærring af den 1,4 kilometer lange vej, da han ville tvinge kommunen til at fjerne den.

Vejen bliver ifølge kommunen normalt brugt af knap 1300 bilister.