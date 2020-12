Kommune søger arbejdskraft til vaccination: Vil ikke betale løn

Vaccinerne mod coronavirus er lige på trapperne.

I Hvidovre Kommune glæder de sig til at kunne tilbyde borgere og ansatte på plejecentrene i kommunen en vaccination mod coronavirus.

Det kræver varme hænder, og det koster som bekendt penge. Derfor søger kommunen nu pensionerede sygeplejersker, der skal sidde ved den vaccineredes side og observere for fysiske reaktioner.

Men det skal de gøre uden at få en rød reje for deres arbejde, hvis det står til Hvidovre Kommune.

'Vi får brug for personer, som er uddannet til sygeplejerske og fx er gået på pension, og som frivilligt og ulønnet vil hjælpe med at observere de borgere og ansatte, der er blevet vaccineret,' skriver kommunen i et 'jobopslag' på Facebook.

Trækker i land

Dansk Sygeplejeråd har efterfølgende oplyst til Ekstra Bladet, at Hvidovre Kommune har trukket i land i deres forsøg på at skaffe gratis arbejdskraft efter pres fra fagforeningen.

Kommunen beklager nu forløbet og kaldet det en 'ommer'.

'Kære alle, med alle jeres kommentarer og input til dette opslag, kan vi godt se, at der er brug for, at vi tænker løsningen om igen. Frivillighed er godt – men ikke i alle sammenhænge. Vi beklager,' har de efterfølgende skrevet i tillæg på deres Facebook-opslag.

Op mod 250.000 forventes vaccineret på to måneder

Opgaven

Men hvad skulle opgaven bestå i, som kommunen vil have de pensionerede sygeplejersker skulle udføre gratis?

De skulle observere for eventuelle fysiske reaktioner, i 20 minutter efter at vaccinen var givet.

Og uden penge følger intet ansvar, må man lade sig forstå.

'Det er lægen på stedet, der har ansvaret, men vi har brug for ekstra øjne og hænder til denne observationsopgave. Vaccinationerne kommer til at foregå på de enkelte plejecentre og i den midlertidige døgnrehabilitering i Hvidovre,' står der.

Folk raser

Kommunen er kommet i strid modvind, efter de lagde opslaget på Facebook. Der har fået folkets vrede at føle, hvis man læser nærmere i de kommentarer, der er knyttet til opslaget.

En bruger skriver 'at kommunen skulle skamme sig'.

Ekspertudvalget FDA anbefaler godkendelse af Moderna-vaccine

Mens en anden stiller sig undrende.

'Hvorfor mener man, at de skal arbejde ulønnet? Det er jo også ret interessant. Arbejder lægen på stedet også ulønnet? Er det kommet bag på Hvidovre Kommune, at det koster penge, at vaccinere borgere? Eller hvorfor mener man ikke at man skal betale for denne ydelse?,' skriver en bruger.

Der er også blevet plads til de mere sarkastiske vendinger for at beskrive kommunens fremgangsmåde.

'Jeg mangler også en pensioneret gartner til at slå min plæne frivilligt og gratis, og nu mens vi er igang, også en pensioneret mekaniker til bilen og en murer til husets sokkel... vel og mærke gratis - for det er jo, hvad man kan forvente, når de jo får pension eller efterløn ved siden af.'

'De kan jo bare lade vær at melde sig, hvis ikke de har lyst...' skrives der i kommentarsporet, der er knyttet til opslaget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med souschef i Center for Sundhed og Ældre Mette Holck, som ikke har yderligere kommentarer.

Vaccinerne er på vej til Danmark: Ældre får den først

Minister: Hele EU begynder vaccinationer 27. december