Kommune stoppede corona-tiltag: Nu stiger smitten

I Aarhus Kommune er smittetallene lige nu stigende. Og det er især én aldersgruppe, som er ramt.

Knap halvdelen af de coronasmittede i kommunen er nemlig unge mellem 20 og 29 år, hvoraf en stor del går på de videregående uddannelser.

Aarhus Kommune nedsatte ellers i september sidste år en særlig Ungekriseledelse, som netop skulle sørge for at nedbringe smitten blandt de unge ved blandt andet at guide dem gennem corona-tilværelsen via en podcast.

Men i februar lukkede kommunen projektet, da smitten igen var lav.

Det rejser derfor nu spørgsmålet om, hvorvidt det var den rigtige beslutning. Lige nu er smitten nemlig højere, end da kommunen åbnede projektet i september.

Så langt er vi nået med covid-19-vaccinationerne i Danmark.

Det holder Christian Laustsen Sørensen, der er specialkonsulent i borgmesterafdelingen i Aarhus Kommune, dog fat i, at det var.

- De unge ved godt, at de skal passe på, holde afstand og spritte af og alt det der. Det har de fået tudet ørerne fulde af i mange måneder nu, siger han til TV2 Østjylland.

Derfor har kommunen heller ikke planer om at genoptage projektet. Til gengæld har de et andet kort i ærmet, hvor de tidligere medlemmer af Ungekriseledelsen også er i spil.

- I stedet har vi spurgt, om de vil indgå i et rådgivningspanel, siger Christian Laustsen Sørensen.

Desuden har de en onlinekampagne på vej til de unge.

- Det handler rigtig meget om lige at holde ud de sidste par måneder endnu, indtil alle dem, der vil vaccineres, er blevet vaccineret, fordi det kommer formentlig til at lægge en dæmper på smittespredningen, siger Christian Laustsen Sørensen.

Kommunen har desuden, siden smitten blandt de unge begyndte at stige igen, haft de blå veste fra Styrelsen for Patientsikkerhed på gaden for at rådgive de unge.