Kommune til medarbejdere: Sluk smittestop-appen

Appen giver ifølge kommunaldirektøren for mange besked om at isolere sig og blive testet

Favrskov Kommune oplyser til TV2 Østjylland, at medarbejdere opfordres til at slukke deres smittestop-app i arbejdstiden.

Ifølge kommunaldirektør Jan Kallestrup giver den alt for mange besked om at isolere sig og blive testet.

- Den giver ikke aktuelt et retvisende billede af, hvem der er nærtstående – det vil sige, hvem der har været inden for en meter af den smittede i 15 minutter. Og det medvirker til at overbelaste testsystemet, siger kommunaldirektør Jan Kallestrup til TV2 Østjylland.

17 fik besked

Beskeden kommer efter en konference i Favrskov Kommune med 30 deltagere.

Ifølge TV2 Østjylland bar alle mundbind, og der var afstand mellem pladserne. Men alligevel fik 17 mennesker besked via corona-appen om, at de havde været tæt på en smittet, til trods for at der kun var to personer i nærheden af den smittede.

Beskeden fra appen lød, at man nu skulle testet og isoleres. Ingen af dem, der fik besked gennem appen, var smittede.