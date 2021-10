Kommune vil ikke lade forældreløse børn komme hjem

De franske myndigheder er åbne over for at sende de to dansk-franske børn, der i 2019 blev evakueret fra al-Hol til Frankrig, til Danmark, men dansk kommune er imod

Siden 2019 har 'Hannah' fra Haderslev kæmpet for at få sin dansk-franske nevø og niece til Danmark, efter de blev evakueret fra al-Hol lejren i Syrien til Frankrig. De to børn er nu tre og fire år gamle.

- Selvom de er så små, er de gået igennem så meget på så kort tid, siger Hannah, der, siden børnene i 2019 kom til Frankrig, har besøgt dem flere gange og taler i telefon med dem jævnligt.

Det gør hun i håb om at skabe og opretholde en relation til dem og i sidste ende at tage sig af dem i Danmark. Hun udtaler sig anonymt af hensyn til familien og børnene, og navnene i denne historie er derfor ændrede. Ekstra Bladet er bekendt med deres identitet.

Børnene er forældreløse, efter at deres forældre blev dræbt i et bombeangreb. De bor nu hos en plejefamilie i Frankrig, og de franske myndigheder er åbne over for at sende de to børn til Danmark, men Haderslev Kommune er modstridende.

Her ses begge børn i Syrien. Privatfoto

Halvandet år gammel vurdering

Efter en dna-test påviste slægtsbåndet til børnene, udarbejdede kommunen - på opfordring fra fransk side - en social rapport på familien, hvor de vurderer, at 'familien fuldt ud er i stand til at tage vare på børn i almindelighed'.

I samme rapport bliver det vurderet, at de 'ikke vil være i stand til at kunne løfte de store behandlingsmæssige behov, som børnene har,' samt at 'ingen plejefamilie vil være i stand til at varetage børnenes store behov alene'.

Det vurderes blandt andet på baggrund af en psykolograpport på børnene, der er over halvandet år gammel.

Kommunen har på den baggrund besluttet, at de ikke kan anbefale, at familien bliver godkendt til at varetage ansvaret for de to børn.

Anette Faye Jacobsen mener, at Haderslev Kommune anskuer sagen med tunnelsyn. Foto: Magnus Mio

Ekspert: Rapporten er for gammel

Ekstra Bladet har gennemgået dokumenterne i sagen sammen med Anette Faye Jacobsen, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Hun mener, at kommunens arbejde i sagen er udtryk for et ensidigt fokus.

- Det, der er mest slående, er, at det er et tunnelsyn, de (Haderslev Kommune, red.) anlægger. De ser ikke de børn i en helhed. De ser ikke de børns fremtid i et helhedsperspektiv. Det synes jeg er en alvorlig anke.

- De tænker mere i, hvor lidt familien har at tilbyde. De tænker ikke i, hvad de sammen med familien kan tilbyde i forhold til, hvilket liv børnene får i Frankrig, siger hun.

Rapporten, som Haderslev Kommune har anvendt i deres vurdering, er fra januar 2020 og er altså omkring halvandet år gammel. Det, vurderer Anette Faye Jacobsen, er alt for gammelt.

- Vi kender ikke børnenes psykologiske profil. Det er der ingen, der gør, når rapporten er så gammel. Det er ikke noget validt grundlag, som de tager stilling på. Jeg synes ikke, at man kan have en rapport, der er ældre end et halvt år, når vi har at gøre med så små børn, der har været igennem så mange omvæltninger i deres liv, siger hun.

- Jeg synes, at man skal have en opdateret psykologisk vurdering af de børn. Og så må man have en dialog med de franske myndigheder om, hvad Frankrig kan tilbyde de børn.

Haderslev Kommune er blevet foreholdt kritikken. De henviser til, at beslutningskompetencen ligger hos ministeriet, og at de er underlagt tavshedspligt i sagen.

Her ses de to dansk-franske børn i et telt i Syrien. Privatfoto

Formår at tilpasse sig børnene

Børnenes far rejste flere gange til Syrien for at kæmpe og døde i Islamisk Stats sidste bastion, Baghouz.

Kommunen beder derfor i forbindelse med rapporten politiet om en udtalelse i forhold til familien. Politiet skriver, at de på nuværende tidspunkt 'ikke har kendskab til forhold, som indikerer, at der i hjemmet kan være risiko for radikalisering'.

Haderslev Kommune lægger i sagsmaterialet samtidig vægt på, at Hannah er benægtende over for børnenes traumer. Et billede som Hannah selv ikke kan genkende.

Hannah besøger børnene i Frankrig i sommeren 2020. Her har de franske myndigheder rapporteret, at 'familien rent faktisk formår at tilpasse sig børnene på en relevant måde, og at de her synes opmærksomme på, at der er tale om traumatiseret børn'. Dette bemærker Haderslev Kommune også i sagsmaterialet.

Hannah beskriver, at hun har bedt de franske myndigheder udarbejde en nyere rapport efter at have talt med den franske plejefamilie om, at børnene havde fået det bedre siden den sidste rapport.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Her ses 'Sara' i Syrien. Privatfoto

Hun beskriver at have fået at vide fra fransk side, at denne nyere rapport allerede er blevet udarbejdet, hvilket hun fortæller videre til kommunen. Dette indgår også i kommunens beskrivelse af sagen, men kommunen har ikke taget højde for en nyere rapport.

Det fremgår ikke af sagsmaterialet, at Haderslev Kommune har efterspurgt denne nyere vurdering fra fransk side. Ekstra Bladet har spurgt ind til, om kommunen kender til en nyere vurdering. Den anmodning har de afvist med begrundelsen, at 'Haderslev Kommune er ikke i besiddelse af de oplysninger, vi anmoder om'.

Kommunen lægger i sagen samtidig vægt på, at det vil retraumatisere børnene at blive flyttet til en ny familie. I Frankrig har børnene på nuværende tidspunkt rykket plejefamilie en gang, siden de ankom i 2019. Hannah beskriver samtidig, at de franske myndigheder over for hende har givet udtryk for, at børnenes nuværende plejefamilie også er en midlertidig løsning.