Kommune vil ikke undersøge mystisk lugt, som alle i Esbjerg taler om

Det må virkelig have lugtet fælt.

For det har i hvert fald været det helt store samtaleemne i Esbjerg de sidste par dage.

Torsdag eftermiddag kunne Syd- og Sønderjyllands Politi fortælle om en række anmeldelser fra borgere, der havde konstateret en underlig og mærkelig lugt af brændt gummi, der lagde sig som en hinde over store dele af byen.

Det skriver JydskeVestkysten.

I samme ombæring bemærker avisen, at flere har gjort sig morsomme på bekostning af lugten med sætninger som ’ Esbjerg: ”Det lugter bare lidt af fisk’ og ’Få nu vasket banditten.’

Lugten fik flere bekymrede borgere til at rette henvendelse til myndighederne, som dog fortsat ikke har fundet årsagen til den særlige dunst.

- Vi har ikke klarlagt præcis, hvor lugten kommer fra, men den drev over igen allerede torsdag aften, og vi ser derfor ikke nogen grund til at efterforske yderligere.

- Der var dog vind fra nordøst, så vi har ikke grund til at tro, at lugten er kommet fra havnen. Men vi kan slå fast, at det ikke er farligt, lyder det fra Lenni Schmidt, der er indsatsleder ved Sydvestjysk Brandvæsen.

Kommunen vil ikke undersøge lugten

JydskeVestkysten har talt med Esbjerg Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning, der heller ikke har tænkt sig at undersøge lugten.

- Esbjerg Kommune er ikke involveret i sagen og har ikke modtaget henvendelse herom fra hverken brandvæsen eller nogle af de mange virksomheder i kommunen, som vi har et meget tæt samarbejde med på miljøområdet, siger Allan Dahl Leiberg, der er sekretariatschef hos Teknik og Miljø.

Han siger dog, at man også på rådhuset bemærkede den voldsomme lugt. Det kræver dog angiveligt en henvendelse fra en virksomhed eller myndigheder, før man nærmere undersøger den type sager.