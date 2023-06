Kommune vil lade skraldet flyde

I Viborg Kommune ved Nørresøbadet bruger nogle flittige badegæster området som en stor skraldespand med rigelig plads til både pizzabakker, øldåser og åbenbart også glasbeholdere.

Det er i hvert fald den erfaring, man har gjort sig hos Vej & Park i kommunen, som står for at rydde op om morgenen, så der er pænt igen til endnu en sand- og vandfyldt aften.

Dog er de ansatte trætte af denne tankegang, og hos Vej & Park har man derfor besluttet at opdrage de 'uvorne' badegæster.

'Som et forsøg vil Viborg Kommune i den kommende weekend (17.-18. juni, red.) derfor kun fjerne affald, der er smidt i affaldsspandene og glasskår, som vi desværre også ofte finder,' står der i et opslag på kommunens side på Facebook.

'Hjælp os og dine venner med at holde Nørresøbadet lækkert – så det er et rart sted for alle. Også om morgenen,' lyder opfordringen.

'Ond cyklus'

Ved Nørresøbadet er der tale om en 'ond cyklus', hvor der bliver svinet om aftenen og ryddet op om morgenen, og så starter det forfra, oplyser Thomas Damgaard, chef for natur og miljø i Viborg Kommune, til Ekstra Bladet.

- Vi bruger rigtig mange ressourcer på oprydning hos Vej & Park.

- Vi kan godt forstå, at man vil nyde en øl, men man må gerne rydde op efter sig selv, siger han.

En finger i spillet

Det kan tænkes at blive en lidt lettere opgave at holde områderne omkring Nørresøbadet rene end først antaget.

For det bliver ikke ligefrem badevejr i weekenden, hvis man følger de vejrkyndige.

Ifølge DMI er der risiko for regn, torden og vindstød i hele landet. Temperaturen vil dog være mellem 18 og 28 grader i dagtimerne.

Men hvis solen får lov til at titte frem, kan det måske få nogen til at hoppe i vandet eller læse en bog i sandet tilsat en masse affald.

- Lige det med vejret har vi ikke talt om. Det kan ødelægge det lidt (tiltaget, red.), hvis det tordner, men det er stadig godt vejr nu (fredag formiddag i Viborg, red.), så man skal nok komme til at mærke en forskel.

- Det er de her sommeraftener, der udgør problemet. Vi forventer ikke at få alle til at rette ind, men håber på en positiv effekt, fortæller Thomas Damgaard fra Viborg Kommune.

