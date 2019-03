Kommune vil slæbe byrådsmedlem i retten

Haderslev Kommune vil betale for, at en række ansatte kan føre civil retssag mod Mogens Rerup, Enhedslisten, fordi han hænger kommunens ansatte ud på Facebook

En mod 5.000.

Sådan kan man også kridte banen op i en usædvanlig strid mellem byrådspolitikeren fra Enhedslisten, Mogens Rerup, og Haderslev Kommune med i alt 5.000 ansatte.

Mogens Rerup har i de seneste fem-seks år været bisidder eller partsrepræsentant, når borgere har været indkaldt til samtaler i jobcentret i Haderslev Kommune. I forlængelse af flere af disse møder har den uddannede socialrådgiver og arbejdsmarkeds- og personalechef i en lang årrække i den tidligere Vojens Kommune - ifølge Haderslev Kommune - hængt en række af Haderslev Kommunes ansatte ud med navn på Facebook.

Det er blandt andet sket ved, at Mogens Rerup har kritiseret de ansattes omgangstone og fremgangsmåde over for borgere og ved, at den 69-årige socialist har beskyldt ansatte for at bryde loven. Han har også bragt navnet på én af de ansatte.

- Jeg har fuldstændig ren samvittighed og har gjort det for at understrege, at de kommunalt ansatte skal behandle borgerne ordentligt og med respekt, siger Mogens Rerup til Ekstra Bladet.

Borgere slagtet i årevis

I et opslag på Facebook skriver Mogens Rerup:

'Alle, der er i kløerne på XX, bedes kontakte mig og tage mig med til samtale. XX skal fjernes fra sin stilling. Det er pinligt for Haderslev Kommune at have sådan én gående løs.'

Mogens Rerup mener ikke selv, at han hænger nogen ud, og han tror ikke på, at det er ulovligt.

Det er blandt andet i dette opslag fra 7. februar i år, at Mogens Rerup ifølge Haderslev Kommune hænger en ansat ud med navn. Ekstra Bladet har slettet navnet på den ansatte i denne kopi af opslaget.

- Jeg skriver ikke andet, end hvad vedkommende hedder, og hvad han/hun har sagt eller gjort. Det er nødvendigt, når nogen ansatte i kommunen ikke overholder deres ledelsestilsyn, og når almindelige borgere bliver slagtet i årevis, siger Mogens Rerup.

Haderslev Kommune vil på baggrund af flere af Mogens Rerups facebook-opslag betale for sagernes omkostninger, hvis en række ansatte vil føre civile retssager for æreskrænkelser mod Mogens Rerup.

Kommune har en god sag

Ifølge professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, har Haderslev Kommune en god sag.

- Det er muligt for det offentlige af finansiere injuriesager, som skal anlægges af de ansatte, hvis det er en følge af deres arbejdsopgaver. Det må det siges at være her, siger Sten Bønsing til DR Syd.

Borgmester i Haderslev Kommune, Hans Peter Geil (V), understreger over for Ekstra Bladet, at det er de involverede ansatte, som ene og alene afgør, hvorvidt de vil føre en civil retssaq mod Mogens Rerup. Men hvis de gør det, sker det med anbefaling fra Kommunernes Landsforening på Haderslev Kommunes regning.

- Er det ikke meget godt, at en bisidder sørger for gennemsigtighed ved eksempelvis borgeres samtaler med ansatte i et jobcenter. Så stiger chancen vel for, at alle borgere - også dem der er i en svær, sårbar situation - behandles ordentligt?

- Jo, og det er Mogens Rerup også velkommen til, og han kan som partsrepræsentant føre sager på borgeres vegne. Men han går over stregen, når han hænger ansatte ud ved at nævne deres navne, siger Hans Peter Geil, der aldrig i sine 29 år i lokalpolitik har oplevet at skulle opfordre kommunalt ansatte til at lægge sag an mod et byrådsmedlem.