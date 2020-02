Kommunen fyrer - Inge skal arbejde gratis

Socialt, mentalt og fysisk er gevinsterne enorme ved, at ældre mennesker kan dyrke netværk, motion, strikketøj, banko og billard i de mange aktivitetscentre rundt omkring i Danmark.

Aktivitetscentret Solbakken i Ebeltoft er ingen undtagelse, men Syddjurs Kommunes spareiver med blandt andet at fyre flere medarbejdere i kommunens i alt ni aktivitetscentre vækker vrede og skaber fortvivlelse hos både brugerne og de frivillige, som i årevis har hjulpet de kommunalt ansatte med at drive centret kun et stenkast fra det smukt beliggende Hotel Hvide Hus med udsigt over Ebeltoft Vig og Mols Bjerge.

- Kommunen kan lige så godt indføre aktiv dødshjælp. Vilkårene er helt uacceptable og en uforskammethed over for både brugerne og os frivillige, der er med til drive centrene, siger Inge Gleesborg Nielsen, der er formand for centerrådet i Aktivitetscentret Solhaven.

Besparelser på op mod fem millioner kroner inden for ældreområdet i Syddjurs Kommune betyder blandt andet, at 18 ud af i alt 32 ansatte i kommunens aktivitetscentre forsvinder. Til gengæld lægges der op til, at de mange frivillige som Inge Gleesborg Nielsen i højere grad skal løfte opgaver, som før blev varetaget af lønnede medarbejdere.

- Det er ikke rimeligt, at vi skal behandles på denne måde, og med disse vilkår bliver det meget svært at finde frivillig arbejdskraft for kommunen i fremtiden, siger den 69-årige pensionist, hvis mand også er med i Solhavens centerråd.

Kan ikke selv nyde godt af det

Ægteparret flyttede til Ebeltoft fra Aalborg for ni år siden, og de nyder som mange andre aktiviteterne og fællesskabet med andre ældre, udover de praktiske opgaver, der følger med at være frivillig.

Inge Gleesborg Nielsen står ofte for aktiviteter mindst tre gange om ugen, og i nogle perioder er hun nødt til at være til rådighed i Solhaven hver eneste dag. Bankospil, strikkeklub og træning for de ældre er blandt de i forvejen mange opgaver, som fremover bliver til endnu flere.

Inge Gleesborg Nielsen er rasende over, at Syddjurs Kommune nu pålægger hende og andre frivillige endnu flere opgaver. Foto: Ernst van Norde

- Nu skal vi også stå for administration i kraft af blandt andet opkrævning af kontingent fra brugerne, regnskaber og referater. Og det stopper formentlig ikke ved det, siger Inge Gleesborg Nielsen.

Frustrationerne stopper dog ikke der. Det årlige tilskud på 90.000 kroner til aktiviteter halveres i 2020 og forsvinder siden helt samtidig med, at der skæres kraftigt i den kommunale støtte til transport for de mange ældre, som ikke selv er mobile og som uden transportservice har dårligere forudsætninger for at dyrke fællesskabet i aktivitetscentrene.

Vil ikke være 'flinkeskole'

Inge Gleesborg Nielsen mener, at det er 'dybt urimeligt', at hun nu skal udføre lønarbejde for kommunen for, at de kan spare.

- Jeg vil også gerne selv have tid til at benytte mig af Solhavens tilbud, og det er svært nok i forvejen, men nu bliver det jo nærmest umuligt, siger hun og fortsætter:

- Vi ældre er født i 'flinkeskolen' og råber sjældent højt. Men det gør vi nu. Det kan ikke være rigtigt, at besparelser altid skal gå ud over ældre og børnefamilier, tilføjer Inge Gleesborg Nielsen, der ikke har tænkt sig at fortsætte som frivillig under de nye vilkår.

Syddjurs Kommune er formentlig ikke det eneste sted i landet, man i højere grad vil opleve, at frivillige overtager opgaver fra tidligere lønnet personale. Det vil blandt andet ske, fordi andelen af ældre over 65 år stiger, og fordi de ældre ikke betaler så meget i skat, som da de arbejdede.

Ekstra Bladet forsøgte lørdag forgæves at få en kommentar fra professor i kommunaløkonomi, Kurt Houlberg. Tidligere på ugen sagde han dog følgende til DR:

- Det med, at kommuner vil prøve at udnytte pårørende, vil vi se meget mere af de kommende år, i takt med, at økonomien bliver mere presset. Det bliver svært at levere den samme ældreservice fremover, som vi har i dag.

Borgmester: Vores ældre kan en masse

De ændrede vilkår for Solhaven og andre aktivitetscentre er en konsekvens af, at Syddjurs Kommune skal spare op mod fem millioner kroner på hele ældreområdet. Men inddragelsen af de frivillige som en del af spareøvelsen skal ses i lyset af, at kommunen vil undgå besparelser for den svageste gruppe af de ældre.

Sådan sammenfatter den socialdemokratiske borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen, problematikken, som har skabt vrede og frustrationer hos brugere og frivillige på Aktivitetscentret Solhaven.

- Vi har tiltro til, at de ældre kan en masse ting, og i stedet for at nedlægge centrene tror vi på, at denne model er en løsning i fremtiden, siger Ole Bollesen til Ekstra Bladet.

Borgmester Ole Bollesen, til venstre i billedet, tager første spadestik til kulturhuset Maltfabrikken i Ebeltoft ved en tidligere lejlighed. Foto: Tanja Carstens Lund/Polfoto

Han tror, at bølgerne vil lægge sig, når omstruktureringen er faldet på plads.

- Vi har nok været for dårlige til at formidle, hvad vi vil og hvorfor og hvordan vi gør det.

- Jeg anser de ældre i kommunen for at være en ressource og ikke en byrde, og jeg kender godt Inge fra Solhaven, som er på min alder. Når jeg kan være borgmester, kan hun også organisere og yde en indsats på Solhaven.

- Ja, det kan hun. Men den væsentlige forskel er, at du får løn for din indsats - det gør hun ikke?

- Jeg skal nok kun være borgmester i to år mere, og når det er forbi, yder jeg også gerne en frivillig indsats, hvor jeg kan.