Kommunen siger, de ikke kan hjælpe

Hej Puk

Jeg har været gift i ti år og har fire børn. Min eksmand er britisk statsborger og bor i Kairo, Egypten. Jeg er flygtet fra ham på grund af fysisk og psykisk vold. Jeg flyttede med til Kairo i november 2017 og kom tilbage til Danmark oktober 2018.

Før min udrejse boede jeg lidt over et år i Middelfart og før det lidt over et år i England.

Da jeg kom tilbage til Danmark i 2018, tog jeg kontakt til Middelfart Kommune. De sagde, at jeg skulle prøve hos krisecentre i Odense eller København, da Middelfart Kommune ikke havde noget ledigt. Jeg tog til København, da jeg har en veninde der, men stort set ikke andet netværk. Men Københavns Kommune siger, at de ikke kan hjælpe mig – det skal Middelfart Kommune.

Det skal lige siges, at børnene er startet i skole og børnehave i København, hvor kommunen siger, at de ikke kan hjælpe mig med en bolig, fordi jeg ikke er i fare længere.

Jeg har fået afslag på hjælp til indskud i en lejlighed, da huslejen var for høj i forhold til min indtægt. Jeg står også snart uden adresse, da jeg ikke må have adresse mere, hvor den står, og så er vi for alvor boligløse.

Et socialcenter, som siger, at de kan finde en lejlighed i Esbjerg, men jeg synes, at mine børn og jeg har været nok igennem og er endelig faldet til og trods alt har fået nogle gode rutiner.

Hvad er mine rettigheder som dansk statsborger? Mine børn er også danske statsborgere.

Med venlig hilsen

Natthira

Kære Natthira

Som dansk statsborger, har du de samme rettigheder som alle andre her i riget. Der er nogle regler vedrørende sociale ydelser - kontanthjælp og starthjælp, når du har været udrejst – men det er ikke problemet her.

Det er opholdskommunen, der er forpligtet til at hjælpe dig. Så hvis du opholder dig i København, er det Københavns Kommune, der skal hjælpe dig. I forhold til at få anvist bolig via kommunen så er København nok en af landets sværeste – fordi der er et stort et pres på de få boliger, kommunen kan anvise.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Den eneste måde, man kan ’presse’ kommunen til at anvise bolig, er at flytte ind på et krisecenter, da kommunen så står for noget af opholdsbetalingen – og derfor har en interesse i at få dig videre til egen bolig.

Så du skal gøre det til en fast, daglig rutine at henvende dig til krisecentre for at bede om hjælp. Mange krisecentre optager nye beboere fra dag til dag, da de ikke har ventelister. Hvis et krisecenter ikke har plads, er de forpligtet til at henvise dig til et ledigt.

Det passer ikke, at du ikke kan tage ophold på et krisecenter, fordi du nu er i sikkerhed – du står på gaden med fire børn og er flygtet fra en voldelig mand i udlandet – så selvfølgelig er du i målgruppen. Og det er i øvrigt krisecenteret, der vurderer, om du er i sikkerhed – ikke en sagsbehandler i kommunen!

Når du får afslag på hjælp til indskud grundet for høj husleje, så husk, at du kan få efter paragraf 34 i aktivloven – en særlig støtte til høje boligudgifter. Denne støtte skal medregnes som indtægt, når du ansøger om boligindskudslån. Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til forskellige gratis-rådgivninger – du finder link og telefonnummer til dem andet sted her på siden.

Hvis de ikke kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte til mig igen.

Med venlig hilsen Puk