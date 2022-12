Kommunen snager i deres kontoudtog: Imod indgribende praksis

Det vækker vrede hos flere på begge sider af den dansk-tyske grænse, at kontanthjælpsmodtagere er blevet trukket i ydelse for at handle over grænsen

På begge fløje rundt om regeringen er der kritik af, at lovgivningen giver kommuner mulighed for at tjekke kontanthjælpsmodtagere kontoudtog. De konservative mener derimod, at det er rimeligt

Hvor mange penge har du brugt i Netto, i baren eller hos frisøren?

Det er for langt de fleste af os kun vores bankrådgiver, der kan følge med i, hvad vi går og bruger penge på i dagligdagen. Men for kontanthjælpsmodtagere er historien en anden sag.

Her skal man nemlig aflevere kontoudtog, så kommunens jobcentre frit kan føre kontrol med, om man bedriver socialt bedrageri ved eksempelvis at smutte 14 dage til Mallorca, mens man er forpligtet til at stå jobparat herhemme.

Det er for meget dyneløfteri, mener flere partier på Christiansborg.

Annonce:

Bestyrket mistanke

Som Ekstra Bladet gennem længere tid har beskrevet, er kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune blevet opkrævet tusindvis af kroner, fordi deres kontoudtog viste, at de havde været et smut i Fleggaard mere end den éne tilladte gang om måneden, hvor denne gruppe borgere må forlade landet i op til 24 timer uden at give besked.

Hos SF mener man, at det er for voldsomt. at kommuner kan gå ind og tage stikprøver på den måde. Der bør kun gøres under specielle omstændigheder, påpeger beskæftigelsesordfører Karsten Hønge:

'Kun i sager, hvor der er bestyrket mistanke, og hvor kommunen har brug for adgang til konkrete beviser. Ikke som f.eks. stikprøver eller ved anonyme anmeldelser, hvor der ikke er andre indicier på bedrageri', skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Andre grænsekommuner har ligeledes bekræftet over for Ekstra Bladet, at de også kigger deres kontanthjælpsmodtageres konti igennem for at undersøge, om reglerne bliver overholdt.

Her sanktionerer man dog ikke de borgere, der triller et smut på dagligvareindkøb på den tyske side af grænse.

Annonce:

Rigid lovgivning

Hos Liberal Alliance ser beskæftigelsesordfører, Sólbjørg Jakobsen, også med bekymring på, at lovgivningen på den måde giver kommuner så vidtrækkende midler til at snage i kontanthjælpsmodtageres kontoudtog.

'Det er nok ikke nogen overraskelse, at vi ser denne praksis som et symptom på den rigide lovgivning, vi har på området, som vi gerne vil til livs', skriver hun i en mail.

'Selvfølgeligt kan man stå til rådighed for arbejdsmarkedet, uanset om man handler ved grænsen eller Bilka i Skalborg' uddyber ordføreren herefter henvendt til Ekstra Bladets dækning af sagen.

Nødvendigt

Hos de konservative er der til gengæld opbakning til den nuværende lovgivning, lyder det i et mailsvar fra socialordfører Brigitte Klintskov Jerkel:

'Vi mener, at der skal være en eller anden form for tjek. Vi har gennem tiden set gentagne eksempler på, at nogle få folk snyder med offentlige ydelser, og det ødelægger det desværre for rigtig mange andre borgere, som ikke kunne finde på at snyde', skriver hun og fortsætter:

Annonce:

'For at komme de få til livs, synes vi egentlig, at det er inden for rammen, at man skal aflevere et kontoudtog, så der ikke gives offentlige ydelser til de folk, som for eksempel har en stor opsparing i forvejen. De offentlige ydelser skal gives til dem, som har behov for det og ikke til dem, som i forvejen sagtens kan klare sig selv'.

Ekstra Bladet har desuden forsøgt at få svar på, hvad Enhedslisten, Venstre og Socialdemokratiet mener om, at kommuner tjekker kontanthjælpsmodtageres kontoudtog.

Her er man dog ikke vendt tilbage på vores henvendelser.