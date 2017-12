Kommunen til Joan: Du er for meget på Facebook - nu snupper vi din ydelse

Det får nu store konsekvenser for Joan Hansen, at hun laver opslag på Facebook og har udtalt sig til en journalist. De forhold indgår nemlig i Jobcenterets vurdering af hendes arbejdsevne

En taske, en skjorte og lysestager.

Det er nogle af de syv ting, som Joan Hansen fra Vordingborg har sat til salg over Facebook siden slutningen af november.

Men det får nu konsekvenser for hende.

Vordingborg Kommune slår nemlig ned på, at hun er aktiv på Facebook, når hun ikke møder op i sit jobafklaringsforløb. Derfor vil de stoppe hendes ressourceforløbsydelse, der svarer til en kontanthjælp.

'Ofte har du en lang række ting til salg og sletter opslag på solgte varer.'

Sådan står der i en partshøring af Jobcenteret, som Avisen.dk er i besiddelse af. Sagsbehandleren påpeger også flere andre forhold såsom lægeudtalelser.

Føler sig krænket

For Joan Hansen kom det som et chok, at der er blevet holdt øje med hendes aktiviteter på internettet.

- Jeg kan forstå, hvis jeg ligesom havde 200 ting til salg, og jeg brugte mere tid på det om ugen, end det, jeg er vurderet til at kunne arbejde. Men det er en krænkelse af privatlivets fred, og det tager mig to minutter at smække et billede af en ting op, siger hun til Avisen.dk.

I partshøringen bliver der også lagt vægt på, at Joan Hansen er aktiv på sociale medier og deltager på både den åbne og lukkede gruppe for Jobcenterets ofre på Facebook.

- Det er da hamrende ubehageligt, at man ikke engang kan få lov til at leve et liv ved siden af. Nu synes jeg, at kommunen bliver personlig, siger hun.

Politiker: 'Facebook er ikke relevant'

Det er ikke kun i Vordingborg, at man finder og bruger oplysninger om borgerne på deres Facebook-profiler som en del af sagsbehandlingen.

Det gør landets fem største kommuner også.

Men kommuner skal ikke overvåge borgernes aktiviteter på Facebook. Det mener den socialdemokratiske kommunalpolitiker Poul A. Larsen, der sidder i Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune.

Han ønsker ikke at kommentere den konkrete sag. Men han har en klar holdning til, hvor langt kommunen bør kigge borgerne over skuldrene.

- Det er ikke i orden, at kommunen vurderer folks aktiviteter på Facebook. Men hvis man fysisk kan bevæge sig og deltage i en protestmarch, har man en ressource. Og den kunne ligeså godt være brugt et andet sted.

- Men brugen af Facebook og om man sætter ting til salg, er sagen uvedkommende, fastslår Poul A. Larsen (S).

Vil stoppe ydelse

I dag får Joan Hansen ressourceforløbsydelse, fordi hun er i et jobafklaringsforløb. To gange tre timer om ugen skal hun møde i praktik i et beskyttet tilbud på Møn.

Men som Avisen.dk skrev for nyligt, har hun siden starten af oktober sygemeldt sig fra praktikken. Det fik kommunen til at sanktionere hende og trække 14.806 kroner på grund af de dage, hvor hun ikke mødte op i praktikken.

I den nyeste partshøring af Jobcenteret, vurderer man nu, at Joan Hansens udeblivelse kan sidestilles med en afvisning af deltagelse i jobafklaringsforløbet.

'Vi påtænker derfor, at træffe afgørelse om, at du ikke længere er berettiget til dit jobafklaringsforløb og stoppe din ressourceforløbsydelse,' skriver sagsbehandleren i brevet.

'Bliver alt nu omregnet til arbejdsevne?'

I partshøringen fremhæver kommunen også, at Joan Hansen tidligere har kunnet deltage i flere forskellige behandlinger som smertebehandling, mindfulness og psykologsamtaler.

Det beskrives også, at hun har været til møde på jobcenteret, hvor hun ikke virkede til "at have besvær med mødet hverken psykisk eller fysisk".

Men Joan Hansen forstår slet ikke den bemærkning, da hun altid har ondt i kroppen.

- Det vil altså sige, at bare jeg åbner munden, bliver det omregnet til arbejdsvene og overskud. Jeg har altid deltaget i de møder, jeg er blevet bedt om, for jeg er pligtopfyldende, men med min seneste praktik blev grænsen nået, siger hun.

Fremhæver snak med journalist

I partshøringen er der også slået ned på, at Joan Hansen har været i kontakt med et medie.

'Du har som det seneste, haft ressourcer til at være i kontakt og i dialog med en journalist på www.avisen.dk,' skriver sagsbehandleren.

Men byrådsmedlemmet Poul A. Larsen (S) mener generelt set ikke, at kommunen skal forholde sig til den slags.

- Borgere skal kunne gå til medierne, uden at det får konsekvenser. Hvis man går til medierne, er det noget, man gør i sit privatliv, siger han.

Og Joan Hansen vil ikke lade sig kue, fortæller hun:

- Når kommunen begynder med de her metoder, siger det mig, at de vil have lukket munden på mig. Men de kan ikke lukke munden på mig ved at true med at tage min ydelse. Jeg vil ikke være med til, at de forsøger at få mig ned med nakken.

Deltog i demo

På jobcenteret har man også undret sig over, hvordan Joan Hansen kunne deltage i en demonstration foran jobcenteret. I samme uge havde hun nemlig været sygemeldt fra praktikken alle tre planlagte mødedage.

Men ifølge Joan Hansen deltog hun kun i protesten i kort tid, før hun måtte hvile sig i sin bil.

Og deltagelsen gav bagslag i to til tre dage efter. Sådan får hun det altid, når hun har været til møder eller arrangementer, forklarer hun.

- Når jeg har smerter, bliver jeg også kognitivt udfordret, men man kan godt være syg, uden at man sidder og glor ind i en væg. Hvor er vi henne, hvis jeg ikke kan handle ind eller tage til en fødselsdag?, spørger hun retorisk.

Avisen.dk har været i kontakt med Vordingborg Kommune torsdag og fredag. Men på grund af juleferien, har det ikke været muligt for kommunen at kommentere sagen.