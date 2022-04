Kommunens rotteplage: 'Eksplosion' af anmeldelser

Antallet af rotte-anmeldelser steg gevaldigt i Helsingør Kommune under coronakrisen.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Stigningen skyldtes dog ikke, at det nødvendigvis vrimlede mere med rotter i kommunen end tidligere. Den skyldtes tværtimod, at rotterne fik sværere ved at færdes uden at blive opdaget under epidemien.

Fordi folk i højere grad gik derhjemme, væltede det i især 2020 ind med anmeldelser om rotter til Helsingør Kommunes Center for By, Land og Vand.

Dobbelt så mange

I 2020 fik kommunens skadedyrsbekæmpere således knap 3000 anmeldelser fra borgere, der havde set rotter på deres ejendomme, oplyser lederen af afdelingen for natur og miljø, Annemarie Westh-Jepsen, til mediet.

Det er mere end dobbelt så mange som i 2017, hvor antallet var på 1486. I 2021 lå antallet af anmeldelser på lige over 2000.

- Der skete en eksplosion i 2020, og selv om de kommunalt ansatte skadedyrsbekæmpere fik besøgt hvert enkelt sted, hvor der var konstateret rotter, kneb det af helt naturlige årsager med at få aflagt de opfølgende besøg inden for en rimelig tidsramme, og det var et problem, siger Annemarie Westh-Jepsen.

Måtte opruste

Eksplosionen i antallet af anmeldelser betød, at kommunen måtte sætte et ekstra beløb af til at ansætte en skadedyrsbekæmper mere, så der nu er tre og en 'halv' skadedyrsbekæmper til at kæmpe mod rotterne.

- Oprustningen var nødvendig for at følge op på de mange åbne sager, afdelingen stod med, altså sager, hvor der ikke var fulgt op efter det første besøg. Men det efterslæb har vi fået bugt med nu, siger Annemarie Westh-Jepsen.