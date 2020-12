Kommuner bekræfter: Vi får vaccinen først

Ishøj, Herlev og København bliver de første kommuner i Danmark til at modtage coronavaccinen, bekræfter de over for Ekstra Bladet

Coronavaccinen fra Pfizer har kurs mod Danmark.

Ifølge Sundhedsstyrelsen forventes de første doser at trille over grænsen inden for få dage fra fabrikken i den belgiske by Puurs. Herefter ankommer de til Statens Serum Institut i København, hvor lastbiler med kølebokse på minus 70 grader står klar til at fragte vaccinerne ud i landet.

Ekstra Bladet kan nu berette, at kommunerne Ishøj og Herlev bliver de første stop på ruten. Derudover er København også på listen.

Annette står klar: Skal vaccinere de første danskere

Vaccine til julen

Det fortæller flere kilder til Ekstra Bladet. Blandt andre Merete Amdisen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

- Vi får vaccinen først. Det er, hvad vi ved indtil nu. Som jeg har forstået det, bliver vi nummer et, så Herlev og så går de i gang i København, siger hun.

Den oplysning bakkes op af Katharina Edlenborg, der er leder af kommunikation i kommunen.

- De første kommuner, den bliver rullet ud i, er Ishøj og Herlev. Det forlyder, at Ishøj står først, men det er ikke bekræftet endnu.

- Vi ved stadig ikke, hvornår den kommer, lyder det.

Hannah Wilsom, der er centerchef i Herlev Kommune, siger, at man står klar til at modtage vaccinen på kommunens plejecentre allerede juleaftensdag.

- Det, vi ved, er, at vi (Ishøj og Herlev, red.) er blandt de første. Foreløbig bliver det 24. december, men det kan også blive 25. december. Den kommer ud til vores tre plejecentre, siger hun til Ekstra Bladet.

- Men er det så rigtigt forstået, at Ishøj og Herlev står allerførst på listen?

- Ja.

Københavns Kommune står også til at modtage nogle af de første vacciner, oplyser Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De første vacciner ruller ud fra den belgiske by Puurs, hvor Pfizers fabrik ligger. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

Vaccinen bliver fordelt til landets plejecentre ud fra tre parametre. Det er kommunalt smittetryk, størrelse af plejehjem og parathed. Derfor var det i forvejen forventet, at de to kommuner ville stå forrest i køen, når de første doser kom til landet.

Begge kommuner kæmper således med høje smittetal lige nu.

Den første sending vacciner ventes at komme til landet i løbet af denne og næste uge.

Det skriver Sundhedsstyrelsen tirsdag i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtig glade for, at vaccinationsindsatsen nu er gået i gang. Det er jo en begrænset mængde vacciner, vi modtager i første omgang, og dem skal vi reservere til de allermest sårbare mennesker og til personalet, der arbejder med dem som for eksempel social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger, så de er beskyttet, forklarer direktør Søren Brostrøm.

Der er i første omgang tale om en begrænset mængde vaccinedoser.