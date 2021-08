Kommuner fik færre underretninger om børn i coronaåret 2020

Antallet af underretninger til landets kommuner om børn og unges mistrivsel faldt en anelse i 2020.

Der var samlet 136.000 underretninger. Det er 2000 færre end året før, viser tal fra Danmarks Statistik.

Statistikken er lavet siden 2015. Det er første gang, antallet af underretninger falder.

En underretning er en henvendelse til en kommune om et barn. De kan komme fra eksempelvis et familiemedlem, en nabo, skolen eller politiet.

Antallet af underretninger faldt særligt i april 2020, hvor blandt andet skoler, vuggestuer og børnehaver var lukket helt eller delvist ned.

Skoler og institutioner har lavet færre underretninger i 2020, mens der til gengæld har være flere fra politi, sundhedsvæsenet og døgninstitutioner samt anonyme anmeldelser.

Direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, vurderer, at faldet i antallet af underretninger skal ses i lyset af nedlukningen sidste år.

Han vurderer ikke, at et lavere antal underretninger kan tolkes i den retning, at der er færre børn, som har det dårligt.

Han vurderer i stedet, at mange børns dårlige trivsel er gået under radaren.

- Lærere, pædagoger og andre professionelle, der passer på vores børn, spiller en enorm stor rolle for at beskytte de udsatte og indberette til kommunerne, når trivslen er truet.

- Så når børn ikke kommer i skole eller daginstitution, trækker vi en vigtig del af deres sikkerhedsnet væk, og det har været en frygtelig konsekvens af nedlukningen, som har efterladt børn i mistrivsel, siger Rasmus Kjeldahl.

Børns Vilkårs fornemmelse er, at børn i udsatte familier har haft det værre i de perioder, hvor de har skullet være mere hjemme end normalt.

- Vi har ikke noget indtryk af, at der er færre børn, som mistrives.

- Der er børn, der har haft det rigtigt svært under coronanedlukningen, fordi de lever i en dysfunktionel familie - for eksempel på grund af forældres misbrug, siger han.

Rasmus Kjeldahl henviser til, at den største andel af opkald til Børnetelefonen sidste år handlede om konflikter i hjemmet, hvilket adskiller sig fra tidligere år.