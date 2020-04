Kommuner går mod Sundhedsstyrelsen: - Folk er bekymrede

I Aalborg, Aarhus og Odense går man mod Sundhedsstyrelsens vejledning på et bestemt punkt

Sundhedsstyrelsen står fast på deres vurdering om, at man godt må komme i institution, skole eller på arbejde, hvis man kommer fra et hjem med en coronasmittet person.

- Vi vurderer, at hvis man opfylder kravene til selvisolation, så er smitterisikoen begrænset, har forebyggelseschef Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen sagt til DR.

Men det går flere kommuner imod.

I Aalborg vil man anbefale, at børn og voksne bliver hjemme, hvis man kommer fra et hjem med en coronamsmittet.

- Vi kan høre på folk og på personalet, at de er rigtig, rigtig utrygge ved, at der kommer børn fra familier med corona derhjemme. Vi har rigtig mange lejeboliger, der ikke er ret store. Det med, at den med corona bare kan isolere sig, det er nok ikke realistisk, siger rådmand i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune Mai-Britt Iversen (S) til Ekstra Bladet.

- Vi siger samtidig, at vi ikke kan nægte at tage imod børnene, hvis forældrene gerne vil have det. Der skal vi jo følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Så det er en måde at gøre forældre, personale og os selv trygge.

Mai-Britt Iversen fortæller, at mange har været utrygge. Foto: Aalborg Kommune

Er I klogere end Sundhedsstyrelsen?

- Jeg synes faktisk, at Sundhedsmyndighederne har gjort det rigtig godt. De kan meget vel have ret. Vi vil bare anbefale, at man holder børnene hjemme, hvis der er covid-19 derhjemme. Men vi skal selvfølgelig tage imod.

- Vi går på to ben. For det er jo en anbefaling.

Men forstår du den anbefaling, de er kommet med?

- Jeg sidder ikke med al den viden, som de gør. Det her er et valg, vi har truffet som politkere.

Du siger, at I gør det her, fordi folk er bekymrede. Er det en god ide at lave retningslinjer efter følelsesregisteret?

- Nej, det synes jeg som udgangspunkt ikke, det er. Men jeg synes, lige netop her hvor mange er bekymrede, så er det også væsentligt at tage de bekymringer, der er.

Også i Aarhus anbefales børn og voksne, der bor med en coronasmittet, nu til at blive hjemme fra dagtilbud og skole.

Det bekræfter rådmand for Børn og Skole Thomas Medom (SF) over for TV2 Østjylland.

Ligeledes er Odense Kommune ifølge TV2 Fyn gået mod Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Skal drøftes i København

Jesper Christensen (S), børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, er enig med kolleger fra Aarhus, Aalborg og Odense kommune om, at børn fra coronaramte hjem ikke bør møde op i daginstitutioner og skoler.

- Ud fra et forsigtigheds hensyn er det en klog anbefaling at komme med.

- Derfor vil jeg også drøfte med mit politiske udvalg i Københavns Kommune tirsdag, om det er en melding, vi skal tilslutte os. Det vil i hvert fald være min anbefaling, siger Jesper Christensen ifølge Ritzau.

Ekstra Bladet har mandag forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen, men det har ikke været muligt endnu.