Kommuner kan mangle 50.000 ansatte i 2030

Allerede nu har kommunerne svært ved at finde de social- og sundhedsassistenter, lærere og pædagoger, der skal til for at opretholde den service, som borgerne forventer.

Men det kan blive langt værre de kommende år, forudser en prognose, som Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet, og som Berlingske omtaler.

For i takt med, at antallet ældre stiger, slår de kommende års forventede vækst i arbejdsstyrken simpelthen ikke til.

- Vi skal bruge over 50.000 flere, hvis vi skal levere den velfærd, vi har i dag, til flere ældre og andre med behov, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S), der også er borgmester i Aarhus, til Berlingske.

Det forventes godt nok, at arbejdsstyrken vokser med 50.000 personer frem mod 2030.

Men dem skal kommunerne kæmpe med den private sektor om. Og de senere har den private sektor stået for langt den største stigning i beskæftigelsen - omkring 80 procent.

Ifølge Bundsgaard kan problemet ikke løses med flere penge, selv om regeringen arbejder på at sikre, at der med flere børn og ældre også følger flere penge til at løse opgaverne.

- Selv med alle de økonomiske ressourcer, man kunne ønske sig, vil manglen på personale fortsat være et problem. Det er ikke et spørgsmål om økonomi, men om antallet af hænder, siger han til Berlingske.

Regeringen har nedsat Reformkommissionen, som blandt skal kigge på, hvordan man kan løse udfordringen med mangel på arbejdskraft.

Og Kommunernes Landsforening tager selv emnet op torsdag på den virtuelle konference 'Kommunaløkonomisk Forum 2022'.