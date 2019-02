Kommuner raser over bus-bøvl: - Det er ekstremt arrogant

Ekstra Bladet har i løbet af de sidste par dage kunnet berette om konsekvenserne ved, at Movia har fjernet trykte informationer fra busstoppestederne på Sjælland - til gene for både landets ældre borgere og turisterne.

Se også: Lader ældre i stikken: Det er en ommer, Movia

Se også: Turister i bus-panik: - Vi har behov for mere hjælp

Men det er ikke kun ude ved stoppestederne, at Movias beslutning bliver mødt med frustration.

Også i byrådssalene rundt omkring på Sjælland undersøger kommunalpolitikerne i disse dage, hvordan de fortsat vil kunne tilbyde kommunens borgere en ordentlig service, når nu Movia ikke længere vil gøre det.

- Det er fuldkommen håbløst, at man ikke kan se, hvor busserne kører hen, siger Jakob Næsager om Movias beslutning om at fjerne trykte informationer ved de sjællandske busstoppesteder. Foto: Kenneth Meyer

Se også: Ældre buspassagerer om Movia: - De behandler os ikke særligt godt

En af de kommunalpolitikere, der er kraftigt i mod Movias beslutning - og som nu tager sagen i egen hånd, er Jakob Næsager, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for de konservative.

- Jeg synes, det er ekstremt arrogant, og der mangler i den grad fokus på brugerne. Og det går jo ikke kun ud over de ældre borgere, for hvis jeg står på Vesterbro Torv, er det også dårlig service, at jeg skal stå og slå så mange ting op, inden jeg kan komme med en bus, siger den konservative lokalpolitiker, som peger på, at Københavns Kommune selv kunne betale for at få hængt trykte informationer op.

- Når det er Københavns Kommunes stoppesteder, så må vi selv bestemme, hvad vi hænger op på dem. Movia sparer 1,6 millioner kroner om året, og hvis man så tænker på at en meget lille del af det beløb vedrører Københavns Kommune, så ville det næppe koste ret mange penge, hvis kommunen selv hængte ruterne op ved stoppestederne, siger Jakob Næsager, der langtfra står alene med sin utilfredshed.

Det viser en rundringning, Ekstra Bladet har foretaget blandt kommunalpolitikere i en række sjællandske kommuner, der trods forskellige hjemkommuner og politiske tilhørsforhold, kunne blive enige om, at Movia har begået en fejl.

Formand for klima- og miljøudvalget i Roskilde kommune, Karim Arfaoui (S). Pressefoto: Roskilde Kommune

- Movia har en forpligtelse til at informere borgerne ved busstoppestederne, også de grupper der ikke er så vant til at bruge en smartphone. Det kan godt være, at det økonomisk giver mening, hvis du kigger helt nøgternt på tallene, men det er ikke sikkert, man får borgernes perspektiv med, der også kan give værdi. Men vi vil selvfølgelig rigtig gerne hjælpe med at holde udgifterne nede for Movia.

Brian Borglund Bruun, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Tårnby Kommune (DF). Foto: Facebook

- Jeg synes jo, det er trist at Movia har valgt den løsning, for der er masser af ældre, der ikke er trygge ved de digitale løsninger endnu. Jeg tror, at denne her løsning er kommet lige et par år for tidligt. Jeg er ked af deres beslutning, og det har jeg også ytret internt i vores kommune, for at finde ud af, hvad vi kan gøre ved det. Der har jeg fået at vide, at vores muligheder er begrænsede. I Tårnby Kommune har vi valgt at sende et brev, hvor vi skriver at vi finder det beklageligt, at man har valgt den løsning.

Niels Rolskov, medlem af Teknisk Udvalg i Køge Kommune (Ø). Pressefoto: Køge Kommune

- Vi (kommunalbestyrelsen) snakkede om det i går, og holdningen var, at vi skal have det op til bestyrelsen hos Movia. Beslutningen var højst overraskende, for normalt når man har en kontrakt med et firma, så forventer man jo, at man har en eller anden dialog, hvis noget bliver ændret. Der har overhovedet ikke været nogen inddragelse. Og når man så har henvendt sig har man fået at vide, at hvis Køge kommune vil betale, så kunne de bare selv sætte dem op. Det er jeg mildest talt meget utilfreds med.

Byrådsmedlem og formand for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune, Gert Mortensen (S). Pressefoto: Lolland Kommune

- I vores udvalg har vi fået henvendelse fra Ældrerådet, der også har kontaktet Movia direkte med deres henvendelse. Vi har også drøftet, om kommunalbestyrelsen skal gøre det samme, men vi har ikke truffet en endelig beslutning. Jeg tror, at vi over tid skal kunne klare os med det elektroniske, ligesom Movia også er inde på, men vi skal tage det mere gradvist, så vi ikke fjerner alt på én gang.

'Det gør indtryk'

Ekstra Bladet har ringet til Movias kommunikationsdirektør, Camilla Strukmann, for at få et svar på kritikken fra kommunalpolitikerne.

- I flere sjællandske kommuner ser man så alvorligt på afskaffelsen af den trykte information ved stoppestederne, at man nu undersøger mulighederne for selv at finansiere trykt information ved stoppestederne for at sikre, at borgerne fortsat får en ordentlig service. Gør det et indtryk på dig?

- Det gør indtryk på mig, når borgere oplever nye digitale tiltag som en forringelse. Derfor er det også en del af Movias bestyrelses beslutning, at kommunerne i en overgangsperiode på to år selv kan finansiere og opsætte køreplaner på udvalgte servicelinjer. Det er kommunerne informeret om ved brev af 30 november sidste år.

- Mener du, at det er i orden, når nu kommunerne faktisk er medejere af Movia?

- Ja. Movias bestyrelse består netop af kommunal- og regionspolitikere og er valgt af Movias repræsentantskab. Det er Movias opgave på fællesskabets vegne blandt andet at sikre ensartet trafikinformation i hele den sjællandske geografi.

Se også: Lader ældre i stikken: Det er en ommer, Movia

Se også: Ældre buspassagerer om Movia: - De behandler os ikke særligt godt

Se også: Turister i bus-panik: - Vi har behov for mere hjælp