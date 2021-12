Kommuner skærer i ældres hjælp til bad og rengøring

Mindst syv kommuner er så presset i hjemmeplejen, at de skærer i hjælpen den kommende tid. Blandt andet til rengøring og personlig pleje.

Det skriver DR, som har talt med kommunerne Helsingør, Ringsted, Kalundborg, Sorø, Lolland, Gladsaxe og Haderslev.

Ifølge Benedikte Kiær (K), der er borgmester i Helsingør Kommune, er området presset på grund af generelt for få hænder, og fordi flere opgaver flytter fra hospitaler og ud i kommunerne. Også corona gør situationen ekstra vanskelig.

Kommunen prioriterer den kommende tid derfor kun de livsnødvendige opgaver.

- Det betyder, at rengøring kan blive udskudt, og at nogle personlige plejeopgaver som for eksempel bad må springes over, siger borgmesteren til DR.

Også TV 2 Lorry har talt med flere kommuner, der alle oplever et stort pres på ældreområdet.

Hvidovre Kommune og Hørsholm Kommune siger til regionalmediet, at de er udfordret, når det kommer til at have nok medarbejdere. De er dog ikke er gået i nødberedskab.

Brøndby Kommune 'genkender at være presset på personale både i hjemmeplejen og i sygeplejen', oplyser den til TV 2 Lorry.