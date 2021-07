Kommuner skriger på personale til de ældre: Vi må regulere på serviceniveauet

Det er svært for kommunerne at få sommerferieplanen til at gå op i ældreplejen. Flere kommuner bliver nødt til at sænke serviceniveauet, skriver de på deres hjemmeside

Silkeborg, Hedensted, Haderslev - det er blot tre ud af mange kommuner, som kæmper en sej kamp netop nu for at holde standarten ude hos de ældre.

Det er ikke muligt, for der er simpelthen ikke hænder nok.

Derfor kan man blandt andet læse på Hedensted Kommunes hjemmeside, at:

'Vi har denne sommer problemer med at finde tilstrækkeligt med ferieafløsere i Social Omsorg. Det betyder, at vi må regulere på serviceniveauet hen over ferien'

Læser man videre, kan man se, at det er rengøring og sociale aktiviteter, som bliver aflyst, plejeopgaver der går på minimum og skiftende medarbejdere.

Hedensted er ikke den eneste kommune, der har luftet ændringer på deres hjemmeside.

Også Silkeborg og Haderslev annoncerer lignende forhold den kommende tid.

Hellere et job som poder

Til JydskeVestkysten siger afdelingsleder for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune, Linda Thisgaard, at kommunen i værste tilfælde må få det faste personale til at træde til trods ferie.

- Vi har været rundt med plakater med stillingsopslag på uddannelsesstederne, og så har vi også været meget aktive på de sociale medier for at gøre opmærksom på, at vi mangler folk.

- Vi oplever jo, at mange bliver rigtig glade for jobbet i hjemmeplejen, når de først har prøvet det, siger Linda Thisgaard, der kæmper for at finde 30 afløsere til sommeren, siger Linda Thisgaard.



Ifølge DR, som har lavet en rundspørge blandt landets regioner og de private testvirksomheder, tjener en poder i Region Midtjylland omkring 180 kr. i timen eksklusiv tillæg på skæve tidspunkter.

FOA oplyser til DR, at afløsere i den kommunale ældrepleje tit og ofte er ansat på overenskomsten for personale, der ikke har en social-og sundhedsfaglig uddannelse. Her er grundlønnen 137,17 kr. i timen eksklusiv et pensionstillæg.

Det her er kun toppen af isbjerget

Kigger man på jobindex, kan man se, at der netop nu er over 1300 jobopslag inden for ældreplejen.

Til Ekstra Bladet fortæller Sektorformand i FOA, Torben Hollmann, at vi kun har set begyndelsen, og det tal vil stige markant i fremtiden.

- Vi står og mangler cirka 40.000 inden for to år, og hvis ikke de kommer, kommer den her sommer-situation til at være hverdag.

- Så det her er bare en forsmag på, hvordan det bliver hver eneste dag, hvis vi ikke får flere ansatte ind i ældreplejen.

Ifølge Torben Hollmann er det svært at spå præcist om, hvorfor der ikke er nok, der søger ind på sosu-uddannelsen, men et gæt er mangel på prestige.

- Vi har masser af undersøgelser, som viser, hvorfor folk hopper fra, men ikke nogen, som fortæller, hvorfor folk ikke vælger en uddannelse. Men jeg tror, at det handler om, hvad vi tror og tænker om faget, siger Torben Hollmann.

Udover mangel på prestige, siger Torben Hollmann også, at det også er et problem, at der en generation tilbage simpelthen ikke blev født nok børn.

- Det er jo dem, der blev født for 16-17 år siden, der i dag skulle have valgt sosu-uddannelsen, og her kan vi se, at der bare ikke er mennesker nok, slutter Torben Hollmann.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om situation i ældreplejen, hvor manglende hænder fører til mere stress og dårlig arbejdsmiljø blandt personalet.