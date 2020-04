Kommuner uden nye smittede vil have hurtigere genåbning

Flere kommuner uden nye coronatilfælde ønsker, at de kan få lov til at genåbne dele af samfundet hurtigere end andre steder i landet. Andre kommuner mener, at det skal ske i samme tempo.

Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Ønsket om hurtigere åbning i nogle kommuner kommer blandt andet fra Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V).

I 17 kommuner - herunder i Tønder - var der søndag eftermiddag ikke registreret nye tilfælde af coronasmittede de seneste syv dage.

- Der er rigtig stor forskel på, hvordan corona har angrebet i Danmark. I Tønder har vi for eksempel ikke haft et eneste nyt smittetilfælde den seneste uge, siger Henrik Frandsen til Ritzau.

- Derfor synes jeg, at det giver rigtig god mening, at nogle områder kan åbne hurtigere end andre.

Han foreslår, at restauranter kan få lov til at åbne på en måde, der sikrer afstand mellem gæsterne.

Derudover foreslår han, at grænsen åbnes for tyske turister, der kan fremvise et lejebevis til et sommerhus. Det vil hjælpe den hårdt ramte turistbranche i området, påpeger borgmesteren.

Blandt andet i Fanø Kommune og Haderslev Kommune ser borgmestrene også positivt på en geografisk differentieret genåbning.

Det er dog ikke alle kommuner, der ikke har nye smittetilfælde, der ønsker en tidligere genåbning. Eksempelvis i Frederikshavn, Favrskov og Assens lyder meldingen, at genåbningen skal ske samtidigt over hele landet.

Dansk Folkeparti og SF har opfordret til at undersøge mulighederne for, om Danmark kan åbnes i forskellige hastigheder.

Det har flere viruseksperter dog advaret imod, skriver Jyllands-Posten.

I et skriftligt svar til avisen siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), at spørgsmålet om, hvornår og hvordan de enkelte kommuner skal genåbne er en del af de igangværende forhandlinger om den gradvise genåbning.