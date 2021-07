Komplet kaos: Sydafrikanske protester fortsætter

Vreden breder sig i Sydafrika efter landets tidligere præsident Jacob Zuma blev idømt en fængselsstraf på 15 måneder for foragt for retten, og nu har militæret taget stærkere midler i brug.

Demonstrationerne er især taget til i Katlehong, en township 30 kilometer fra storbyen Johannesburg, hvor bevæbnede soldater måtte bruge gummikugler, efter flere hundrede demonstranter stormede og plyndrede indkøbscentre og supermarkeder.

Demonstrationerne begyndte i sidste uge i KwaZulu-Natal-provinsen, hvor ekspræsidenten kommer fra, men har siden spredt sig over store dele af landet - og særligt til de sydafrikanske townships, der huser de fattigste grupper af befolkningen.

Indtil nu er der meldinger om mindst seks dræbte og 200 anholdte under demonstrationerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der sydafrikanske politi har taget gummikugler i brug for at holde demonstranterne væk fra butikkerne i townshippen Katlehong. Foto: Phill Magakoe/AFP

Mistet sit levebrød

Flere indkøbscentre er blevet stormet, og en af butiksejerne, Joyce Minsi, har mistet sit levebrød.

- De siger, at de ødelægger i Jacob Zumas navn. De burde holde ham ude af det her. Bliver Jacob Zuma løsladt, hvis de ødelægger folks ejendele?, spørger hun, mens hun står i ruinerne af det, der engang var hendes forretning.

- Jeg kom herhen og fandt min butik i den her tilstand og alt, der er tilbage, er en paraply, fortæller Joyce Minsi ifølge nyhedsbureauet AP.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fængslet for anden gang

Jacob Zuma var præsident i Sydafrika fra 2009 til 2018, hvor der løbende har været vedvarende korruptionsanklager mod ham. Nogle stammer helt tilbage fra da han var vicepræsident i 1999.

Det er disse anklager, der lige nu bliver ført sag imod ham for, og da han tidligere i år udeblev fra retten, er han nu dømt for foragt for retten.

I 1962 blev han idømt ti års fængsel for forsøg på at vælte det daværende apartheidstyre. Han afsonede dommen på Robben Island, hvor også Nelson Mandela var fængslet.

Se billeder fra demonstrationerne her ...

En ældre kvinde skriger, mens hun bliver anholdt for at plyndre butikkerne ved indkøbscentret Lotsoho i Katlehong. Foto: Phill Magakoe/AFP

Politiet tilbageholde demonstranter i Katlehong i kølvandet på fængslingen af den sydafrikanske ekspræsident Jacob Zuma. Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters