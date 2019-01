Konceptkæde konkurs: Mange jobs truet

Danmarks største konceptkæde med covers og tilbehør til smartphones, tablets og computere er fredag gået konkurs.

Selskabet WeCoverYou har omkring 60 medarbejdere. Alle står nu til at miste deres job, hvis virksomheden ikke bliver solgt.

- Vi kæmper lige nu alt, hvad vi kan for, at sælge virksomheden, så vores personale kan beholde deres job, siger Johnny Nielsen, som er ejer af virksomheden.

WeCoverYou blev startet i 2013 og har 11 butikker rundt om i landet. Tre af forretningerne er dog under såkaldte franchisekontrakter og er derfor ikke umiddelbart omfattet af konkursen.

Skal gå stærkt

Skifteretten i Odense har fredag udpeget konkursadvokat Morten Bjerregaard fra Bjerregaard Advokatfirma som kurator i det selskab, som driver kæden WeCoverYou. Kuratorens opgave er nu at minimere tabet for kreditorerne.

- Vi arbejder på højtryk med at finde en samlet køber til at overtage så mange af butikkerne som muligt, og vi er allerede blevet kontaktet af flere potentielle købere, herunder kendte brands. Når det drejer sig om detail-konkurs er det helt afgørende, at et køb sker så hurtigt som muligt - men hvornår vi afslutter en handel, kan jeg ikke udtale mig om, siger kurator Morten Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Flere af WeCoverYou's forretninger holder stadig åbent. Privatfoto

Johnny Nielsen drømmer også selv om, at blive en aktiv del af virksomheden hvis den skulle blive solgt.

- Jeg håber selvfølgelig på, at alle mine ansatte kan beholde deres job, men jeg vil også gerne selv med, hvis virksomheden skulle blive solgt. Måske som projektleder, siger han.

Holder stadig åbent

Johnny Nielsen har kørt virksomheden i samarbejde med sin hustru, og kender også alle sine medarbejdere godt.

- Det har bestemt ikke været sjovt at skulle fortælle dem om konkursen, men jeg valgte at gøre det personligt. De tog det meget pænt, selvom de selvfølgelig er nervøse for deres job.

Trods konkursen er butikkerne i storcentrene i Odense, Aalborg, Kolding og Herning fortsat åbne, og her kan kunderne gøre et kup med 50 procent på alt. Gavekort købt før fredag må dog desværre ikke længere honoreres, men kan anmeldes i konkursboet via Bjerregaard Advokatfirmas hjemmeside.