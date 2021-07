Koncertevent aflyst, men kunderne kan ikke få penge retur

Der skulle have været smuk musik og god stemning i anledningen af koncertarrangementet 'En Romantisk Aften i Botanisk Have' i København.

Sidste år blev arrangementet flyttet et år frem, og nu er det aflyst - alt sammen på grund af coronavirus.

Men ikke nok med det så vil billetkøberne ikke få deres penge tilbage, skriver TV 2 Lorry.

Rita Borum havde købt otte billetter til sine børn og svigerbørn i julegave. Nu ser det ud til, at de i alt 4.000 kroner er gået tabt.

- Jeg er pensionist, og jeg gik faktisk over mit budget ved at købe de her otte billetter, men det er jo ikke kun pengene, det handler om. Det er også det at blive snydt, taget ved næsen og røvrendt af en eller anden idiotisk mand, siger Rita Borum til TV 2 Lorry.

Det er eventbureauet PB Action, der er arrangøren bag 'En Romantisk Aften i Botanisk Have' med flere tusind gæster. I en mail til Rita Borum og de andre billetkøbere står der om aflysningen:

'Der er således tale om en situation, der er omfattet af retsnormen 'force majeure'. Ifølge vores generelle betingelser, som du har læst og accepteret, for overhovedet at kunne have gennemført dit billetkøb, oplyses der her i punkt 31 og 32, at i tilfælde af bl.a. force majeure vil dine billetter være tabt og pengene refunderes ikke.'

Men den begrundelse godtager familien Borum ikke.

- Der må være en masse mennesker, der sidder i den her situation. Det er mega tarveligt, og jeg synes på ingen måde, at det er i orden, siger Rita Borums datter, Nicoline Sarikurt, til TV 2 Lorry.

Ugyldige betingelser

Ifølge Forbrugerrådet Tænk kan arrangøren ikke bestemme, at der er tale om force majeure, og rådet mener ikke, at betingelserne er fair.

- Arrangøren henviser til, at der i købsbetingelserne står, at de ikke får pengene tilbage, hvis og hvis og hvis. Og der må man bare sige, at de vilkår er ikke gyldige, fordi det er såkaldte urimelige aftalevilkår, siger Mads Reinholdt, der er direktør for Forbrugerrådet Tænk, til TV 2 Lorry.

En aktindsigt, som TV 2 Lorry har søgt hos Erhvervsstyrelsen, viser, at PB Action både har søgt og fået udbetalt kompensation. Dog langt mindre end det ansøgte.

To ansøgninger om lønkompensation er afvist, mens en er godkendt. Her er der udbetalt 63.000 kroner.

På arrangementsordningen er der ansøgt for lige under 4,3 millioner kroner. Erhvervsstyrelsen godkendte den 6. juli 2021 en deludbetaling på knap 900.000 kroner. Resten af beløbet er afvist, og Erhvervsstyrelsen anser sagen som afsluttet.

TV 2 Lorry har kontaktet Peter Bindner, der står bag PB Action, for at spørge, om forbrugerne får deres penge retur, nu hvor han har modtaget knap 900.000 kroner.

Men Peter Bindner vælger at smække røret på, da TV 2 Lorry får fat på ham over telefonen.

'Han er fuld af løgn'

I en mail er Rita Borum blevet informeret om, at arrangøren stadig afventer Erhvervsstyrelsens afgørelse, så de er forundrede.

- Jeg tænker, at han er fuld af løgn, for han skrev til min mor for et par dage siden, at de går og venter på svar. Jeg tror ikke, at det kommer bag på mig, for jeg forventer ikke så meget mere, end at det er ren snyd og humbug. Jeg tænker, han er en bedrager, siger Nicoline Sarikurt.

Forbrugerrådet Tænk er ikke i tvivl om, at Peter Bindner og hans firma PB Action bryder loven.

- Det er helt klart, at det ikke er lovligt at gøre på den måde, han gør, siger Mads Reinholdt.

Rita Borum og datteren Nicoline Sarikurt har da heller ikke tænkt sig at give op.

- Det er fint nok, at vi ikke får vores julegave, men min mor skal have sine penge tilbage. Sådan er det, siger Nicoline Sarikurt.

Arrangementet 'En Romantisk Aften i Botanisk Have' er tidligere blevet afholdt i 2018 og 2019.