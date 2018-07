Kone-løse Kjeld: De har hugget mit skilt

Kone-løse Kjeld fra Fanø vil så gruelig gerne have en ny dame i huset, efter at han blev skilt for seks år siden.

Derfor hamrede han et skilt ned i jorden foran sit hus: 'KONE SØGES.'

- Efter den megen medieomtale af skiltet er der nogen, som har stjålet det. Det er sidst blevet set under Fanø Cuppen. Her stod en mand og svingede med det. Men da han fik at vide af en af øens drenge, at det ikke var hans skilt, nægtede han at udlevere det, fortæller Kjeld.

- Så nu har du hverken kone eller skilt ?

- Ja, sådan kan man godt stille det op, konstaterer 62-årige Kjeld Kierkegaard Lorenzen.

Gør ikke noget ved dem

Kjeld satte skiltet op for en måneds tid siden. Herefter kom han både på forsiden af den lokale avis på Fanø og siden hen i TV Syd, Ekstra Bladet og Aftenshowet.

62-årige Kjeld Kierkegaard Lorenzen har fået mange tilbud siden han blev landskendt som den koneløse mand på Fanø. Men han har nu ikke tænkt sig at gøre noget nærmere ved tilbuddene. Foto: Claus Jessen

- Har du fået nogle interessante tilbud, der er værd at arbejde videre med?

- Ahh, jeg har da fået en del tilbud. Men det er nu ikke noget, som jeg har tænkt mig at gøre noget ved.

- Jamen, er du da sikker på, at du overhovedet vil have en ny kone?

- Jeg ved det ikke rigtig. Det var jo en form for joke, og nu synes jeg ikke, at der skal koges mere suppe på det skilt. Det kommer ikke op igen, hvis jeg da ellers får det tilbage. Nu må vi se, hvad der sker, siger Kjeld.

Har stadig ekskonen

Kjeld blev skilt efter 25 års ægteskab.

– Vi har det fantastisk sammen, men vi skulle bare ikke være gift længere, forklarer Kjeld.

Så heldigvis har Kjeld da stadig både en eks-kone og et eks-skilt.