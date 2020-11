Kone og børn er ejere: Konkursramt fortsætter som direktør

Nok er Peter Larsen blevet erklæret personlig konkurs, er gået konkurs med Scanleasing og smidt ud af Jehovas Vidner.

Men det betyder ikke, at hans karriere som direktør stopper.

For nok ejer han ikke længere selskaber, men han agerer stadig direktør i en række selskaber.

Det kan Ekstra Bladet fortælle efter en gennemgang af det danske virksomhedsregister.

Sparket ud af bestyrelse

Peter Larsen var ejer af leasingselskabet Scanleasing, der levede af at lease biler ud. Selskabet havde showroom på den mondæne adresse Axel Towers i København lige over for Tivoli. Men i midten af oktober blev selskabet erklæret konkurs, det samme blev Peter Larsen med et personligt krav mod ham på 195 millioner kroner. Og fredag er ledelsen i Scanleasing blevet politianmeldt.

Indtil udgangen af september ejede Peter Larsen også selskabet Danish Modern Now, men han er ude af ejerkredsen, der i stedet er erstattet med hans kone, to børn og det tidligere bestyrelsesmedlem og salgsdirektør i Scanleasing Ulrick Havndrup. Peter Larsen er direktør i selskabet.

Der er stadig åben i Askman, der ligger i Kerteminde. Foto: Ernst van Norde

Desuden er Peter Larsen direktør i datterselskabet Askman Trævarebutik.

Ekstra Bladet har i længere tid forsøgt at komme i kontakt med Peter Larsen, men han er ikke at finde, da vi besøger Askman Trævarebutik i Kerteminde. Og han kommer der sjældent, lader butiksbestyrerinden forstå.

Men det er ikke kun i Danish Modern Now, at han er kollega med Ulrick Havndrup. De to har siddet i bestyrelse sammen i selskabet 3 Wise Monkeys. Her er Peter Larsen dog hevet ud, lyder det fra selskabets ejer, Henrik Vick:

'Jeg kan oplyse dig at Peter Larsen ikke længere er en del af bestyrelsen i 3 Wise Monkeys AS. Jeg har ikke flere kommentarer før sagens omstændigheder er yderligere belyst,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Konen har overtaget huset

Dette bekræftes i erhvervsregistret.

Det er dog ikke kun virksomhederne, som hans kone har overtaget. Også millionhytten i Kolding med udsigt over vandet har hun overtaget. Det skete sidste år.

Huset i Kolding har udsigt over vandet og ligger i en af de mest fashionable områder i byen. Foto: Ernst van Norde

Kurator i Scanleasing og i Peter Larsens personlige konkurs Christian Jul Madsen har ikke ønsket at kommentere denne artikel.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Larsens kone. Hun er ikke vendt tilbage. Det samme gælder Peter Larsen. De var heller ikke at træffe på deres privatadresse eller i butikken i Kerteminde. I butikken efterlader vi visitkort hos den ansatte, som lover at give det videre.

Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Ulrick Havndrup. Han er ikke vendt tilbage.

Fredag blev den tidligere ledelse i Scanleasing politianmeldt af Vækstfonden.