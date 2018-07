Konen var utro: Nu bliver elskeren lænset for millioner

Overalt i verden findes skøre og sære regler i retssystemer. Blandt andet i USA, hvor virksomheder af og til sagsøges for de mindste ting.

Det er en af disse finurlige love, der nu gør en amerikansk mand millionær. I North Carolina er det nemlig muligt for mænd og kvinder at sagsøge ægtefællens affære.

Det skriver flere lokale medier, blandt andet The Herald Sun.

Det har fået 48-årige Keith King til at sagsøge konens elsker, Francisco Huizar III for intet mindre end 8,8 millioner dollar (56 millioner kroner, red.). Helt specifikt blev elskeren sagsøgt for at have ført kriminel samtale, fremmedgørelse af kærlighed og beskyldt for at ødelægge hans ægteskab, ifølge Herald Sun.

Francisco Huizar III arbejder til daglig som tourmanager og tjener 84.000 dollar om året (538.000 kroner, red.). Han planlægger at appellere dommerens afgørelse.

Endvidere lagde Keith Kings advokat vægt på, at hans firma BMX Stunt Shows havde kostet ham på både indtjening og medarbejderfronten, da konen var en del af firmaet.

Keith King skulle angiveligt have været meget dominerende og manipulerende. Derfor fik Danielle King smag for Francisco Huizar. Foto: Facebook

Francisco Huizars affære med Danielle King er endt med at blive en dyr fornøjelse. Foto: Twitter

Ægteskabet var allerede smuldret

Danielle King, der er 15 år yngre end Keith King, mødte elskeren til et BMX-show i august 2015. Herfra tog affæren fart. I 2016 havde Keith betalt for et spa-ophold til sin kone - her endte Francisco Huizar III med at sørge for, at konen ikke manglede noget.

I retten argumenterede elskeren og hans advokat for, at han ikke kunne stilles til ansvar for, at ægteskabet gik i opløsning.

Her kom det frem, at Keith King angiveligt skulle have været ekstremt manipulerende og dominerende i ægteskabet. Således skulle han have tjekket Danielles mobiltelefon, fulgt med i gøren og laden, tvunget hende til at gå i specifikt tøj og nægtet hende at lade sit hår blive farvet.

Ligeledes forklarede Danielle i retten, at det var hende, der skulle have opsøgt og bibeholdt kontakten med elskeren.

Af den årsag mente Francisco og advokaten, at han ikke havde noget med skilsmissen at gøre.

Da dommen faldt, sagde dommeren, at det her var et pragteksemplar på, hvordan et ægteskab ikke skal ende i North Carolina.