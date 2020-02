Konfirmand om præst: - Han rørte ved vores bryster

Flere har klaget over en præst fra Storkøbenhavn. Blandt andet fordi de mener, at han udviser upassende, seksuel adfærd. En tidligere konfirmandinde fortæller nu om sine oplevelser med præsten

En menighedsrådsformand og flere kollegaer har klaget over en præst fra Storkøbenhavn. De mener blandt andet, at den pågældende præst har en grænseoverskridende, seksuel adfærd.

Nu står Mette Rasmussen og hendes datter frem med deres oplevelser.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at en præst opfører sig på den måde. Jeg er rystet over, at det kan foregå med så unge piger, siger Mette Rasmussen, som er mor til en pige, der blev konfirmeret af præsten i 2018.

Datteren fortæller til Ekstra Bladet, at præsten rørte ved hendes bryster og tog hende på bagdelen.

Har du et tip? Skriv til journalisterne ved at klikke her

Først brysterne så røven

Datteren på nu 16 år står ikke frem med navn og billede, da hun ikke ønsker at blive genkendt lokalt som 'hende, der blev taget på røven af præsten’. Hendes fulde identitet er Ekstra Bladet bekendt.

Pigen fortæller, hvordan hun og andre piger i klassen - kort inde i konfirmationsforberedelserne - besluttede, at de ikke ville være alene med præsten, fordi de var utrygge ved ham.

Hver gang, undervisningen var slut, stod præsten for eksempel i døren og ville give pigerne et kram, før de forlod lokalet, fortæller hun. Men det var ikke et normalt kram, husker hun.

- Han holdt armen vandret og tog den ind foran sin egen brystkasse, så han rørte ved vores bryster, når han krammede os.

Efterhånden begyndte den nu 16-årige pige derfor at tage armene ind foran sig selv for at ’beskytte’ brystpartiet.

- Men så bevægede hans hånd sig ned på min røv, og det var ikke tilfældigt. Det var slet ikke normalt, og jeg er aldrig før blevet krammet af en voksen på den måde, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg syntes, det var meget grænseoverskridende, men kunne ikke finde ud af, om det var forkert på den måde, eller hvad jeg skulle gøre ved det.

Ekstra Bladet har fået hændelserne i døren bekræftet af en klassekammerat, der overværede seancerne, samt klassekammeratens mor, som husker, at de talte om det i hjemmet.

Ekstra Bladet har valg at anonymisere præsten, da bladet erfarer fra flere kilder med kendskab til sagen, at præsten og de mange klager over ham er i gang med at blive undersøgt i Københavns Stift og Kirkeministeriet. Foto: Ekstra Bladet

Løb ud af kirken

Også den 16-åriges mor, Mette Rasmussen, bekræfter, at de, allerede dengang berøringerne angiveligt fandt sted, talte om det derhjemme.

- Jeg fandt første gang ud af, at der var noget galt, da jeg mødte min datter og hendes veninde på vej hjem fra konfirmandundervisning. Jeg spørger dem, hvordan dagen er gået, og min datters veninde falder nærmest af cyklen - de er i panik og forklarer, hvordan præsten har krammet dem på en ubehagelig måde, fortæller hun.

- Jeg var temmelig chokeret over det, de fortalte mig, og min reaktion var også, at det slet ikke var i orden, og at min datters veninde skulle gå hjem og fortælle det til sine forældre.

Mette Rasmussen fortæller, at hun desuden forklarede sin datter og veninden, at de skulle sige fra. Alligevel fik datteren aldrig sagt fra verbalt, forklarer hun i dag.

- Det var meget svært at sige fra. Han havde jo en magt, i og med at han skulle konfirmere mig, siger hun

- Efterhånden prøvede jeg i stedet bare at undgå ham og løb nærmest ud af kirken sammen med de andre, når undervisningen var slut, fortæller hun.

I dag cykler hun stadig omveje for at undgå det område i byen, hvor præsten bor og lufter sin hund.

- Ærgrer mig grænseløst

Familien klagede aldrig over præsten.

- Min datter ville ikke have, at jeg klagede over ham. Hun frygtede, at præsten ville udskamme hende foran klassen, fortæller pigens mor, Mette Rasmussen.

- I dag ærgrer det mig grænseløst, at jeg ikke gjorde det. Den kunne have fået afgørende betydning, hvis der tidligere havde været klager eller fremadrettet kom nogen, siger hun.

Også datteren fortryder i dag, at de ikke sendte en klage.

- I dag kan jeg godt se, det kunne gavne andre, hvis jeg havde klaget, men dengang ville jeg bare gerne have forløbet overstået, siger hun.

Andre har dog indgivet officielle klager over præsten, som i øjeblikket er på orlov. Ekstra Bladet har kendskab til fem klager, der hovedsageligt stammer fra kollegaer.

Præsten blev desuden udelukket fra konfirmandundervisningen i august 2019. Det fremgår af et referat fra et menighedsrådsmøde.

Vil ikke svare på kritikken

Ekstra Bladet har tilbudt præsten at stille op til interview, men præsten har ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Præsten og hans rådgiver har stillet en række betingelser og krav for at deltage i et interview, som Ekstra Bladet ikke har villet imødekomme.

Ekstra Bladet har valg at anonymisere præsten, da bladet erfarer fra flere kilder med kendskab til sagen, at præsten og de mange klager over ham er i gang med at blive undersøgt i Københavns Stift og Kirkeministeriet.