Konfirmanders store dag udskydes

Når sognepræst Isak Holm i dag har sin første konfirmation i år, bliver det på en noget anderledes måde end normalt.

For de seneste dages tiltag fra regeringen og landets biskopper for at undgå coronasmitte har gjort, at sognepræsten i Nørrelandskirken i Holstebro har måttet lave en del ændringer i sidste øjeblik.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Jeg har haft ringet rundt til konfirmandernes forældre for at høre, om deres børn stadig ville gennemføre ritualet. Det er blevet sådan, at vi holder konfirmation for dem, der har ønsket det, og så holder vi en senere på året for dem, der ikke havde lyst til at komme denne lørdag. Det er der flere, der har valgt, siger sognepræsten og tilføjer, at det endnu ikke er besluttet, hvornår de udskudte konfirmationer skal holdes.

I torsdags udsendte landets biskopper en pressemeddelelse og en vejledning til, hvordan folkekirken skal håndtere gudstjenester og kirkelige handlinger under den nuværende coronasituation. Mens alle gudstjenester og arrangementer i kirkerne er aflyst de næste 14 dage, er situationen for forårets konfirmationer stadig usikker.

- Vi beder om forståelse for, at vi endnu ikke kan melde noget ud på det område, men vil gøre det, så snart der er kommet afklaring på området, lød det i pressemeddelelsen fra Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen.

Flere kirker, Kristeligt Dagblad har talt med, drøfter lige nu, hvordan man kan gøre de unge menneskers store dag mindre smittefarlig. Indtil videre er konfirmandforberedelsen blevet aflyst de næste to uger, da skolerne er lukket, og i deres vejledning beder biskoppernes landets kirker forberede sig på, at de måske er nødt til at udskyde konfirmationen eller gennemføre den med meget få gæster, så kirkerne har under 100 deltagere og ikke bliver mere end halvt fyldte.