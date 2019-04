Konfirmations-weekend forude: Risiko for sne

Maj kan, som Ekstra Bladet søndag skrev, være brandvarm. Denne maj tegner til at blive en af de mere lunefulde.

For efter nogle sommerlige dage skruer vi i den kommende weekend gevaldigt ned for temperaturerne og risikerer ligefrem sne.

- Natten til lørdag falder temperaturen til til mellem tre graders frost og fire graders varme, og der kan komme noget hvidt i nedbøren, som bliver liggende, siger vagthavende meteorolog hos DMI Steen Rasmussen til Ekstra Bladet.

Han er ikke meget for at kalde det sne, som en af TV2's vejrprofeter gør det, men det er lige netop, hvad det er, selvom det er et sjældent syn i maj.

- Det er mere normalt i april. Det er ret sjældent med hvid nedbør i maj. Jeg har ikke nogen statistik at støtte mig op ad, men kan sige, at det ikke er noget, vi oplever hvert år, siger vejrmanden, der langtfra byder weekendvejret varmt velkommen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Begyndelsen af maj 2013 viste sig ikke fra sin bedste side, husker en kollega på Ekstra Bladet. Foto: Casper Hjorth

Kedelig weekend

- Det bliver en kedelig weekend. Der kommer både blæst og nedbør. Allerede torsdag bliver det køligere. Der strømmer kold luft ned nordfra, og luften bliver så kold, at der kan komme noget hvidt i bygerne. Der kan komme hagl og måske torden og noget hvidt i nedbøren, siger meteorologen, som ikke vurderer, at den hvide nedbør bliver liggende i dagstimerne.

Torsdag vil temperaturen ligge mellem to og syv grader.

Ind over land vil den i løbet af weekenden stå på frostvejr flere steder, mens det ikke bliver lige så koldt ved kysterne.

Fredag vil hele landet kunne opleve nedbør, mens det nok primært bliver i de østlige og nordlige egne lørdag og søndag.

- Det er jo ikke så sjovt, hvis der er planlagt konfirmation eller telttur i weekenden?

- Nej, det så er det ikke sjovt at stå udenfor i en kort kjole. Det gælder om at klæde sig ordentligt på, siger Steen Rasmussen, som til alt held lover bedre vejr rundt om hjørnet:

- Allerede søndag bedres vejret igen. Det varmer stille og roligt op, og næste uge vil vi have mere normale temperaturer.